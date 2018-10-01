Еркин Исимбаев: Закон о статусе педагога станет подарком учителям

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Настоящим подарком для педагогов страны ко Дню учителя станет принятие со следующего года Закона «О статусе педагога», считает секретарь Кокшетаусого городского маслихата Еркин Исимбаев. Своим видением Послания Президента он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана - одно из самых значимых политических событий страны. Каждое новое обращение Президента страны к своему народу давно уже стало этапным рубежом развития нашего государства и стратегически важным документом. Нынешнее Послание посвящено росту благосостояния казахстанцев: повышению доходов и качества жизни. В нем Главой государства определены 6 основных задач, которые предстоит нам всем реализовать», - отметил Е. Исимбаев.

По словам собеседника, вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания касаются каждой казахстанской семьи.



«Отрадно, что в своем Послании народу Глава государства высказался о необходимости повышения минимальной заработной платы с 1 января 2019 года с 28 до 42 тыс. тенге. Повышение зарплаты, подчеркнул Президент, коснется во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности, а также работников бюджетных организаций - зарплаты учителей, врачей, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. У меня, как у проработавшего большую часть своей жизни в сфере образования, особый интерес вызвал второй приоритет - повышение качества жизни, где отмечено, что в течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП», - добавил Е. Исимбаев.



Как отметил секретарь Кокшетаусого городского маслихата, прекрасным подарком для педагогов ко Дню учителя станет принятие со следующего года Закона «О статусе педагога». Он должен будет предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций, как отметил Елбасы.



«Глава государства выстраивает целостную политику, направленную на повышение человеческого капитала страны через развитие сферы образования. В Послании отмечено, что все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики и особое внимание уделяется необходимости повышения престижа профессии учителя. Безусловно, Послание Президента определяет для всех нас и для страны в целом новые пути и возможности преодоления глобальных вызовов», - отметил Е. Исимбаев.