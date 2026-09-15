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    Еркежан Кунтуган назначена замдиректора Телерадиокомплекса Президента РК

    Еркежан Кунтуган назначена заместителем директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Еркежан Кунтуган
    Фото: Kazinform

    Имеет большой опыт работы в медиасфере. До назначения занимала должность директора телеканала Jibek Joly. 

    В разные годы работала креативным директором ТРК Президента, исполнительным продюсером телеканала Atameken Business, креативным продюсером телеканала «Евразия».

    В новой должности Еркежан Кунтуган будет участвовать в координации ключевых направлений деятельности ТРК Президента, включая развитие телевизионного контента, реализацию информационных и творческих проектов, а также совершенствование производственных процессов.

    Кадровые назначения ТРК Президента Назначения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор