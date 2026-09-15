Еркежан Кунтуган назначена замдиректора Телерадиокомплекса Президента РК

Имеет большой опыт работы в медиасфере. До назначения занимала должность директора телеканала Jibek Joly.

В разные годы работала креативным директором ТРК Президента, исполнительным продюсером телеканала Atameken Business, креативным продюсером телеканала «Евразия».

В новой должности Еркежан Кунтуган будет участвовать в координации ключевых направлений деятельности ТРК Президента, включая развитие телевизионного контента, реализацию информационных и творческих проектов, а также совершенствование производственных процессов.