Еркежан Кунтуган назначена замдиректора Телерадиокомплекса Президента РК
Еркежан Кунтуган назначена заместителем директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
Имеет большой опыт работы в медиасфере. До назначения занимала должность директора телеканала Jibek Joly.
В разные годы работала креативным директором ТРК Президента, исполнительным продюсером телеканала Atameken Business, креативным продюсером телеканала «Евразия».
В новой должности Еркежан Кунтуган будет участвовать в координации ключевых направлений деятельности ТРК Президента, включая развитие телевизионного контента, реализацию информационных и творческих проектов, а также совершенствование производственных процессов.