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    Еркебулан Анапия вышел в финал чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе

    Казахстанский борец Еркебулан Анапия вышел в финал чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе, который проходит в Паттайе (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Еркебулан Анапия вышел в финал чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе
    Фото: НОК

    В полуфинале весовой категории до 82 кг казахстанец уверенно победил представителя Таджикистана Мухаммада Султонзода со счетом 13:3. В финальной схватке Еркебулан Анапия встретится с иранским борцом Алирезой Мохаммадом Хоссейни.

    В весовой категории до 60 кг Алпамыс Болатулы поборется за бронзовую медаль с японцем Юсукэ Хиротой.

    Досбол Шамиль (до 67 кг) в поединке за третье место встретится с представителем Индии Ануджем.

    Также в весовой категории до 97 кг Максим Украинцев оспорит бронзовую медаль с китайским спортсменом Синью Лю.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор