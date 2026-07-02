Казахстанский борец Еркебулан Анапия вышел в финал чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе, который проходит в Паттайе (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В полуфинале весовой категории до 82 кг казахстанец уверенно победил представителя Таджикистана Мухаммада Султонзода со счетом 13:3. В финальной схватке Еркебулан Анапия встретится с иранским борцом Алирезой Мохаммадом Хоссейни.

В весовой категории до 60 кг Алпамыс Болатулы поборется за бронзовую медаль с японцем Юсукэ Хиротой.

Досбол Шамиль (до 67 кг) в поединке за третье место встретится с представителем Индии Ануджем.

Также в весовой категории до 97 кг Максим Украинцев оспорит бронзовую медаль с китайским спортсменом Синью Лю.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде.