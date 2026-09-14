ERG закупила у казахстанских производителей товаров и услуг на 1,3 трлн теңге

Eurasian Resources Group подвела итоги реализации программы импортозамещения, направленной на развитие внутристрановой ценности и поддержку отечественных производителей в соответствии с поручениями Главы государства и Правительства Республики Казахстан. В 2025 году из 1,8 трлн теңге закупок Группы 1,32 трлн теңге пришлось на товары, работы и услуги казахстанского производства, передает Kazinform.

За последние несколько лет предприятия ERG заключили 74 офтейк-контракта на 55,7 млрд теңге, обеспечив казахстанским производителям гарантированный сбыт, необходимый для открытия и расширения производств. Среди крупнейших контрактов: 12,3 млрд теңге на производство запасных частей к оборудованию и железнодорожной технике; 8,4 млрд теңге на средства инициирования взрывания; 5,7 млрд теңге на электропечные трансформаторы; 2,5 млрд теңге на ковши для роторных экскаваторов; 1,4 млрд теңге на запасные части к насосам.

Кроме того, ERG заключила 951 долгосрочный договор с отечественными производителями на общую сумму 196 млрд теңге. Доля казахстанских товаров в закупках Группы выросла с 52% до 63%.

– Поручение Главы государства для нас – не лозунг, а производственный план. За каждым процентом внутристрановой ценности стоят конкретные заводы, рабочие места и технологии, которые остаются в Казахстане. Мы открыли отечественным производителям рынок объемом в сотни миллиардов теңге в год – и готовы гарантировать заказы тем, кто готов производить в Казахстане, – отметил генеральный директор ERG в Казахстане Кудрат Шамиев.

Один из примеров реализации программы в масштабе – ТОО «ERG Service», локализовавшее в 2025 году производство продукции и услуг на 94,3 млрд теңге: ремонт энергетического и горнотранспортного оборудования, литейное и машиностроительное производство. Кроме того, для развития переработки алюминия в Казахстане ERG поставляет отечественным производителям сплавов металл по цене на 5% ниже котировок Лондонской биржи металлов (LME).

Фото: ERG

Сегодня программа импортозамещения ERG включает 21 тысячу импортных позиций, открытых для замещения казахстанским производством: от карьерных автошин и ковшей экскаваторов до трансформаторов и промышленной химии. Любой казахстанский производитель может подать заявку на участие в программе на площадках erg.kz и torgi.erg.kz в разделе «Импортозамещение». В компании анализируют заявку и выносят решение. Если оно положительное, с товаропроизводителем заключается договор или офтейк-контракт.

Фото: ERG

ERG планирует развивать программу по нескольким направлениям: проводить ежеквартальные «дни открытых дверей» для поставщиков на предприятиях Группы, проводить встречи с государственными органами, а также совместно с Банком развития Казахстана и банками второго уровня прорабатывать механизмы финансирования офтейк-контрактов (в соответствии с Законом РК «О промышленной политике»).

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