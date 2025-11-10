ERG Skills International: конкурс профмастерства в ГМК впервые прошел в Казахстане

Конкурс ERG Skills International, организованный компанией Eurasian Resources Group, уникальная площадка для представителей горно-металлургического комплекса и студентов. Состязание прошло в Аксу Павлодарской области. Провели его по стандартам WorldSkills — эталона профессионализма в сфере рабочих профессий. Соревноваться приехали более 160 конкурсантов и их наставников, в числе которых представители ведущих компаний ГМК Казахстана — АО «Qarmet», АО «АК Алтыналмас», Группа «Казахмыс», предприятий ERG, а также горно-металлургической отрасли Китая.

— Мы приехали в Казахстан для участия в конкурсе профмастерства по направлению электромонтажа и промышленной организации. Организаторы и участники очень профессиональны. Производство на высоком уровне. Порадовало современное оборудование. Были созданы все условия, чтобы показать свой потенциал, — рассказала участник ERG Skills International, преподаватель энергетического профессионально-технического колледжа города Шаньси Ван Си.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Соревновались участники в течение пяти дней. Всего 13 ключевых компетенций, среди которых литейное дело, сварочные технологии, токарное и слесарное дело, промышленная автоматика, электромонтаж, инженерная графика CAD, лабораторный химический анализ, охрана труда, горное и маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, оператор станков с ЧПУ.

— ERG системно развивает экосистему подготовки кадров — от школьной скамьи и профориентации до программ обучения в колледжах, вузах и в нашем корпоративном университете. Проведение ERG Skills International — еще один эффективный элемент этой экосистемы. Наш конкурс помогает повышать стандарты работы и развитие профессиональных компетенций молодых профессионалов, необходимых для экономики будущего, — отметил генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

Стоит отметить, особое внимание было уделено образовательному направлению. В ERG Skills International участвовали представители Альянса колледжей и ERG и других учебных заведений, в целом — 15 колледжей и университетов.

— Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил этот год «Годом рабочих профессий» и сегодня те участники, которых мы видим, то мероприятие, которое проводится, еще раз доказало, что профессия рабочего — действительно уважаемая профессия в нашем государстве. Для меня, как для руководителя дивизиона — это очень долгожданное мероприятие, потому что благодаря ему и другим активностям, которые есть в нашей Евразийской группе, мы развиваем нашу молодежь, повышаем ее профессиональные навыки. Немаловажно, что мы становимся действительно единой большой рабочей семьей, — отметил генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Сергей Прокопьев.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Проведение ERG Skills International подтвердило лидерство Eurasian Resources Group в модернизации системы технического и профессионального образования, а также в продвижении лучших международных практик подготовки кадров для горно-металлургического комплекса Казахстана.

— Я приехала с предприятия АО «ТНК «Казхром» Донского ГОКа, участница по компетенции «Обогащение полезных ископаемых». До этого я была на Актюбинском ферросплавном заводе, а на Аксуском в первый раз. Нам немножко провели экскурсию по заводу, завод очень мощный, — поделилась впечатлениями участница диспетчер Донского ГОКа АО «ТНК «Казхром» Анар Маханалина.

— Для нас это, конечно, колоссальный опыт. Мы за время этого участия получили больше навыков, большие знания, обменялись опытом, для нас было очень приятно познакомиться со всеми участниками, экспертами, хочу выразить благодарность организаторам ERG, — говорит участница лаборант химического анализа ТОО »KazakhmysSmelting» Айзада Куанышбаева.

— Задание конкурса требовало высокой точности и глубокого понимания технологии обработки. Особенно интересно было работать на современном токарном станке с ЧПУ нового поколения. Освоить его «на ходу», под ограничение времени, оказалось настоящим испытанием. Но именно такие задачи развивают профессионально и дают уверенность в своих силах. Победа на ERG Skills International — это результат не только личных усилий, но и постоянной поддержки коллег и компании, которая создает условия для роста, — отметил токарь ЧПУ ERG Service Дмитрий Гусев.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Важно отметить, что конкурс стал значимым шагом в укреплении сотрудничества между промышленными предприятиями и образовательными организациями, способствуя развитию профессиональных компетенций и популяризации рабочих профессий.

Кстати, что ERG Skills проводится ежегодно с 2023 года. Также совместно с вузами ERG ведет работу по актуализации Атласа новых профессий ГМК 2.0 и разработке образовательных программ из Атласа. Группа стала первой компанией в Казахстане, которая создала полноценную систему корпоративного университета мирового уровня.