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Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 10:05
Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева Фото: gov.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - 25 апреля в столице Турецкой Республики состоялось награждение представителей чрезвычайных ведомств, руководивших спасательными подразделениями при ликвидации последствий разрушительного землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Среди представителей более 80 стран от Казахстана принял участие и первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, который был награжден медалью за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Государственную награду вручил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Выражаю благодарность за награду. Хочу еще раз выразить слова соболезнования братскому Турецкому народу. Спасибо всем, кто участвовал в спасении жизней, и спасателям и дипломатическому корпусу. Мы верим, что народ Турции вскоре одержит победу над последствиями стихийного бедствия», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.

В период проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей. Казахстанские спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч куб. метров завалов.

В свою очередь, корреспонденты МИА «Казинформ» и телеканала Jibek Joly отмечены МЧС РК за работу в Турции.


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