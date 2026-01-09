Эрдоган анонсировал масштабные программы поддержки молодежи Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте сразу нескольких государственных программ, ориентированных на поддержку занятости и доходов молодежи. Данные инициативы будут реализовываться при участии как государства, так и частного сектора.

Ключевым элементом стала программа «Первый шаг», в рамках которой государство будет компенсировать заработную плату молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет в течение первых шести месяцев после их трудоустройства. Мера призвана стимулировать компании активнее нанимать молодых специалистов.

В рамках «Молодежной программы» увеличен размер так называемых ежедневных карманных выплат — с 1 083 до 1 375 турецких лир (от $25 до $32). Участники, занятые три дня и более в неделю, смогут получать до 19 тыс. лир в месяц (около $440).

Отдельное внимание уделено программе «Сила»: в ближайшие три года на нее планируется направить 445 млрд турецких лир (свыше $10 млрд). Ожидается, что эти средства помогут создать новые рабочие места более чем для 3 млн молодых граждан.

Власти Турции подчеркивают, что новые инициативы направлены на укрепление социально-экономического потенциала страны и повышение роли молодежи в развитии государства.

Ранее мы писали о том, что высшее образование в Турции теряет связь с реальным рынком труда. Выпускники университетов сталкиваются с безработицей и трудоустройством не по специальности.