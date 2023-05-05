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Ерболат Досаев вручил госнаграды от имени Президента РК

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Мая 2023, 16:26
Ерболат Досаев вручил госнаграды от имени Президента РК Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил государственными наградами заслуженных представителей правоохранительных органов города за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, за вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, а также за укрепление законности и правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение церемонии вручения наград приурочено к Дню защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая.

Орденом «Айбын» ІІ степени были награждены Айсбеков Сахи Кайратұлы, старший помощник прокурора города – руководитель группы по надзору за соблюдением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Алматы и Узабаев Ержан Сагинжанович, начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Министерства внутренних дел.

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Также медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» был награжден Оспанов Мурат Кыдыралиевич, заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматы.

Ранее Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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Алматы   Акимат   МВД РК   Ерболат Досаев  
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