Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями города ответил, какие меры приняты в отношении руководства Городской центральной клинической больницы после выявления зараженных ВИЧ пациентов и почему медперсонал все еще продолжает работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Досаев отметил, что на сегодня расследование продолжается. По его словам, в соответствии с утвержденным регламентом совместно с Городским центром СПИД проведена работа, проверены реципиенты, медперсонал и другие пациенты, которые оказались в отделении реанимации.

«После этого 13 числа переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы в соотвествии с регламентом. 14 числа утром назначены необходимые внеочередные проверки, работа по которым сегодня продолжается. Вчера Министерство здравоохранения промежуточные результаты объявил. Для того, чтобы кого-то снимать с места, нужно сначала определиться, откуда пришло. Как только комиссия закончит работу, Министерство здравоохранения и Управление общественного здравоохранения об этом сообщат. Все держим на контроле», – заявил аким.

Ранее сообщалось о том, что специалистами Центра СПИД города Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

Министр здравоохранения Ажар Гиният позже сообщила, что в Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом.