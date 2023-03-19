Ерболат Досаев проголосовал на выборах вместе с супругой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок №388, расположенный в школе-лицее №48, пришли аким Алматы Ерболат Досаев и его супруга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проходящие сегодня выборы являются важным событием в жизни Казахстана и представляют собой заключительный этап политических реформ, объявленных Главой государства в марте прошлого года. Перед избранными депутатами Мажилиса и маслихата города будут стоять новые вызовы и их работа должна быть направлена на поддержку инициатив по обеспечению стабильного социально-экономического развития Казахстана и повышения уровня жизни наших граждан. Я уверен, что алматинцы, искренне переживающие за судьбу Казахстана и нашего любимого Алматы, не останутся равнодушными и проголосуют за лучшее будущее», – приводит слова Ерболата Досаева пресс-служба акимата.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.