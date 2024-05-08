Ерболат Досаев поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы от имени Президента

В преддверии праздника 9 мая аким Алматы Ерболат Досаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ерболат Досаев посетил 99-летнего участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова. Ветеран совсем юношей встретил войну. Он родился в 1925 году в украинском городе Житомир. Службу в рядах Советской армии проходил в Актюбинской области, оттуда и ушел на фронт, где воевал в составе 228-го гвардейского стрелкового полка.

Фото: акимат Алматы

Пулеметчик Иван Матвеевич прошел всю войну, освобождал Европу. Во время наступательных боев прикрывал огнем пулемета продвижение пехоты, давая ей возможность преодолевать расстояние между позициями. За смелость и отвагу, за умение поднять боевой дух Иван Матвеевич был награжден орденом Красного знамени, медалью «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне» и другими боевыми наградами.

Ветеран вырастил сына и дочь, сегодня у него 5 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук.

— Иван Матвеевич, для меня большая честь приветствовать Вас. Очень надеюсь, что в следующем году поздравлю Вас лично со 100-летним юбилеем. Преклоняемся перед Вами и благодарим за вклад в Великую Победу. Спасибо за то, что Вы у нас есть, — сказал Ерболат Досаев.

С особым трепетом глава города поздравил с наступающим праздником ветерана ВОВ Дарбалу Амиржановну Жабатаеву. Ерболат Досаев сердечно поблагодарил ветерана за ее самоотверженный труд и службу в годы войны и пожелал крепкого здоровья. Аким Алматы отметил, что жизнь ветеранов служит примером мужества, доблести и верности долгу.

Фото: акимат Алматы

В 1943 году в свои 18 лет Дарбала Жабатаева, уроженка Костанайской области, была уже на фронте, перед этим получив на краткосрочных курсах воинскую специальность — связист. Перед ней стояла боевая задача — определять численность фашистских солдат, их огневые точки и оперативно по рации передавать эти данные в штаб. В одном из боев Дарбала Амиржановна была контужена. После лечения в госпитале была направлена в 4-ю противотанковую артиллерийскую бригаду второго Белорусского фронта.

Войну Дарбалы Амиржановна закончила в Германии. За отвагу и боевые заслуги была награждена орденами и медалями, имеющими особую значимость: орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги» и «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие.

Более 30 лет ветеран работала на ответственных постах, избиралась депутатом и членом исполкома Алма-Атинского городского совета депутатов трудящихся. Сегодня Дарбала Амиржановна живет вместе с дочерью. Родные окружают ее заботой и вниманием. Дарбала Амиржановна стала бабушкой для пятерых внуков и шестерых правнуков.

Фото: акимат Алматы

Встречи с ветеранами прошли в теплой атмосфере — в уютной домашней обстановке с участием родных и близких фронтовиков.

В преддверии Дня Победы ветеранов также навестили заместители акима города, акимы районов. В ходе встреч они поздравили фронтовиков с праздником, пожелали им крепкого здоровья и счастья, а также пригласили на празднование Дня Победы 9-го мая в парк 28 гвардейцев-панфиловцев.