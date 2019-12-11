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Ерболат Досаев ознакомил Главу государства с прогнозами по инфляции и росту ВВП

11 Декабря 2019 20:07
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Ерболат Досаев ознакомил Главу государства с прогнозами по инфляции и росту ВВП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи с председателем Национального банка Президент заслушал отчет о реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2019 года, динамике инфляции, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с прогнозами по инфляции, росту ВВП и текущему счету платежного баланса на 2020 год.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана, Нур-Султан, Акорда,
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