Ерболат Досаев ознакомил Главу государства с прогнозами по инфляции и росту ВВП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи с председателем Национального банка Президент заслушал отчет о реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2019 года, динамике инфляции, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с прогнозами по инфляции, росту ВВП и текущему счету платежного баланса на 2020 год.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.