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Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы

31 Января 2022 15:17
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Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим Указом назначил Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт пресс-службы Акорды.

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Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.

Досаев Ерболат Аскарбекович, родился в Алматы 21.05.1970г.

Образование: Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.

Трудовой стаж:

Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);

Заместитель директора МП «Вега» (1994);

Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);

Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);

Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);

Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);

Советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998-07.1998);

Член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999-07.2001);

Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-02.2000);

Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000-11.2001);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);

Министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);

Министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006);

Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012-01.2013);

Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);

Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017-02.2019);

Председатель Национального Банка Республики Казахстан (25.02.2019-31.01.2022);

Аким города Алматы (с 31.01.2022)



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