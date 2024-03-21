Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Главы государства

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии Алматы.

Президенту было доложено, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Как сообщил Ерболат Досаев, в рамках исполнения поручений, данных Главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города. По заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января 2024 года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Аким также сообщил о «перезагрузке» системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее Глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева и заслушал доклад о текущей деятельности научного центра.