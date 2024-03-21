РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 21 Март 2024 | GMT +6

    Президент РК: Сейсмобезопасность - ключевой фактор национальной безопасности

    Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о текущей деятельности научного центра.

    Даулет Сарсенбаев проинформировал, что в 2023 году было закуплено оборудование на сумму 527 млн тенге для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города.

    Благодаря Программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения. В рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто 6 новых станций.

    Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Глава государства указал необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.

    Теги:
    Акорда
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!