Ербол Карашукеев встретился с участниками Первого Республиканского слета растениеводов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Республиканский слет растениеводов Казахстана с участием ведущих специалистов отрасли со всех регионов страны состоялся в Нур-Султане. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, депутаты Мажилиса Парламента, представители бизнеса и гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Глава ведомства отметил, что благодаря героическому труду аграриев на сегодня собрано 16 млн тонн зерна и зернобобовых культур, что позволит полностью обеспечить страну, а также сохранить наши позиции на экспортных рынках. Казахстан является ключевым продовольственным хабом в регионе, продукция востребована и обладает высоким качеством.

«Сегодня мы чествуем Вас, возрождая былые традиции проведения слетов передовиков производства. В этом современном выставочном комплексе, в рамках программы «Рухани жаңғыру» мы проводим слет передовиков растениеводства. Отрадно, что первый слет проводится в юбилейный для всего народа год – год празднования 30-летия независимости Казахстана» - отметил министр.

Пандемия ясно продемонстрировала, всю значительность продовольственных систем и необходимость увеличения объемов производства.

Правительством принят Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, который является стратегическим документом для всей отрасли.

«Одной из задач Нацпроекта является повышение производительности труда в 2,5 раза. Над этим надо нам работать. Итогом станет и повышение Вашей доходности с гектара земли» - сказал Ербол Карашукеев.

Проектом предусмотрено увеличение объемов использования качественных семян - основы производства, увеличения объемов внесения минеральных удобрений, а также своевременная и полноценная защита растений. В рамках Нацпроекта все направления обеспечены достаточным объемом финансирования.

В текущем году увеличена до 30 % инвестиционная субсидия при приобретении техники отечественного производства. Действует 50 % инвестсубсидия при приобретении самоходных опрыскивателей, кормоуборочных комбайнов, свеклоуборочной техники, а также при приобретении техники кооперативами.

Также в ходе мероприятия Ербол Карашаукеев вручил ведомственные награды и отметил почетными грамотами Министерства сельского хозяйства представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

«О героях производства должны знать все, благодаря Вам у нас на столах есть хлеб и другая продукция. Такие слеты не только являются стимулом быть лучшими, но и популяризируют статус работника сельского хозяйства» - отметил глава ведомства.

В завершении, Ербол Карашукеев поздравил собравшихся с профессиональным праздником - Днем хлеба, пожелал здоровья и высоких достижений.