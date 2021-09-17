НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев ознакомился с деятельностью по ведению государственного земельного кадастра Республики Казахстан осуществляемой Государственной корпорацией «Правительство для граждан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министру доложили, что проводится почвенное, геоботаническое обследование, работа по определению бонитета почвы.

Сравнительный анализ полученных материалов почвенного обследования указывает, что в стране идет стабильное снижение плодородия почв и усиливается тенденция деградации пастбищных угодий.

Основная причина – это несоблюдение землепользователями основных требований земельного законодательства. Если такая тенденция будет продолжаться, то к 2040 году урожайность зерновых культур может снизиться примерно на 15 % спрогнозировали в корпорации.

Также было доложено, что в рамках проекта «Создание и внедрение информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» путем консолидации информационных систем» (АИС ГЗК, ГБД РН) завершена разработка технической части этой системы. Ее внедрение позволит обеспечить полную прозрачность информации о земельном фонде и объектах недвижимости страны, а также доступность для населения.

Ознакомившись с результатами деятельности корпорации, глава Минсельхоза отметил, что нынешняя ситуация с ухудшением плодородия почвы возникла, прежде всего, из-за системных проблем, которые имеют место в землепользовании.

По его мнению, у государства до сих пор нет реального, основанного на современных цифровых технологиях, инструмента осуществления четкого контроля за процессами землепользования, за тем, как арендаторы выполняют требования земельного законодательства.

С другой стороны, в этом деле есть и пробелы технического характера, когда в договорах аренды четко не прописываются обязательства арендатора, предусмотренные в Земельном кодексе. Это затрудняет оперативно собрать доказательную базу для расторжения договоров аренды с недобросовестными землепользователями. Что касается не только пахотных земель, но и пастбищных угодий. Поэтому сегодня перед нами стоит задача решить эту системную проблему в кратчайшие сроки.

«В этой связи, министерством прорабатываются вопросы разработки современной методики определения видового состава растений на полях с использованием космического мониторинга и дистанционного зондирования земли тем, чтобы используя ее вести четкий контроль за соблюдением севооборотов, выявлять степень деградации пастбищ.

Планируется перевести на современную методику деятельность республиканской агрохимической службы с тем, чтобы на регулярной основе иметь четкую информацию о состоянии почв по каждому земельному участку землепользователя.

Только решив эти вопросы, мы можем установить четкий контроль за процессами землепользования и соответственно положить конец бесконтрольной и хищнической эксплуатации нашего главного богатства - земли и это является одной из самых актуальных задач нашего ведомства», - заключил министр.