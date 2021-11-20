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Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года

20 Ноября 2021 10:30
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Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задачах Министерства сельского хозяйства в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе прямого эфира «Ошакбаев Live» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нашем Национальном проекте, он рассчитан до конца 2025 года, поставлены четкие четыре задачи. Первая задача – это повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. То есть, четко, осязаемо, к концу 2025 года производительность труда у нас должна увеличиться. Вторая, не менее грандиозная задача, которая стоит в нашем Нацпроекте, это мы должны по основным продовольственным товарам обеспечить у себя 100 процентов производства, внутри Казахстана. Когда мы говорим о наиболее дефицитных товарах, которые не производятся в Казахстане в полном объеме, то это мясо курицы, колбасные изделия, творог и сыры, рыба, сахар. По сахару мы поставили для себя задачу до конца 2025 года до 80% с нынешних 31%-32% увеличить. Достаточно амбициозная задача. Третья задача, поставленная в Национальном проекте – это увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза. Причем, внутри поставлена задача долю переработанной продукции увеличить до 70%. Сейчас она составляет чуть больше 30%», – сказал Е.Карашукеев.

По словам министра, четвертой задачей является обеспечение стабильного повышения доходов у миллиона сельских жителей. Будут созданы семь крупных экосистем, где, на базе крупных производств, мелкие фермеры будут вовлекаться в качестве поставщиков сырья.

Е.Карашукеев также отметил, что отличие Нацпроекта от прежних программ развития, прежде всего, заключается в более четкой персональной ответственности исполнителей.


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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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