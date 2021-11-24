Ербол Карашукеев провел заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заседание Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза состоялось в онлайн-формате под председательством министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Члены Совета обсудили вопросы устойчивого развития и перспективы цифровой трансформации агропромышленного комплекса, формирование единого рынка семян сельскохозяйственных растений, а также ход реализации инициативы по формированию евразийской товарораспределительной сети.

Открывая заседание, председатель Совета, министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев отметил, что агропромышленный комплекс Республики Казахстан характеризуется положительной динамикой роста.

«За последние три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,6 раза и по итогам 2020 года составил 14,7 млрд долларов США. Среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составляют почти 18 %» - подчеркнул глава ведомства.

Министры сельского хозяйства стран ЕАЭС обменялись мнениями о цифровой трансформации АПК и поддержали предложение о разработке проекта Концепции по цифровой модернизации агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза, с последующим формированием общей системы, путем интеграции национальных систем, что позволит эффективно использовать потенциал государств – членов к снятию барьеров в торговле.

Члены Совета отметили согласованную позицию о целесообразности подготовки всестороннего анализа состояния и перспектив развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений и проекта концепции развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.

«На сегодняшний день в ЕАЭС уже начато формирование необходимой нормативной правовой базы, направленной на обеспечение беспрепятственного обращения семян сельскохозяйственных растений на территории наших государств. В то же время по ряду культур сохраняется высокая зависимость от импорта из третьих стран семян и посадочного материала» - отметил Ербол Карашукеев.

Министры также рассмотрели вопрос по формированию евразийской товарораспределительной сети. Создание общей инфраструктуры будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению зависимости от импорта, привлечению инвестиций, обеспечению новыми рабочими местами.

Члены Совета договорились продолжить изучение вопроса формирования евразийской товарораспределительной сети совместно с Евразийским банком развития.

По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие интеграционных процессов.

Очередное заседание Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза планируется провести в 2022 году в Кыргызской Республике.

Решение о создании Совета по АПК ЕАЭС принято главами государств стран Союза в целях обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства стран ЕАЭС при реализации согласованной агропромышленной политики. В состав Совета входят министры сельского хозяйства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также министр экономики​ Республики Армения.