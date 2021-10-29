Ербол Карашукеев принял участие в открытии «Умной теплицы» в столице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев принял участие в открытии уникальной «Умной теплицы» и встретился с молодыми ученными-аграриями и профессорско-преподавательским составом Казахского национального аграрного исследовательского университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

28 октября на базе учебного опытного хозяйства «Агроуниверситет» КазНАИУ министр, совместно с делегацией из Республики Корея, принял участие в открытии «Умной теплицы».

Выступая на церемонии, глава ведомства поблагодарил всех участников проекта за вклад в развитие сельскохозяйственной науки Казахстана, отметив что аграрный сектор в Казахстане входит в число приоритетных отраслей экономики и его развитие имеет большое экономическое и социальное значение.

«Научные знания и разработки в сельском хозяйстве должны способствовать росту благополучия, и мы должны привлекать передовые технологии. Уверен, что они помогут нам кардинально увеличить производительность труда и экспорта переработанной продукции. Дальнейшее развитие сферы АПК за «умными технологиями», которые позволят сделать рывок в развитии агропромышленного комплекса» - отметил Ербол Карашукеев.

Эксплуатация инновационной теплицы в учебно-опытном хозяйстве позволит студентам, магистрантам и докторантам КазНАИУ освоить на практике технологию выращивания овощных культур, проводить различные семинары, тренинги для сельских предпринимателей по «смарт-технологиям тепличного хозяйства». Вместе с тем, в теплице ученые аграрники будут выполнять научные исследования по агротехническим, организационно-хозяйственным и защитным мероприятиям, а также проводить мониторинг фенологических фаз различных сортов овощных культур.

Далее министр сельского хозяйства РК встретился с молодыми учеными-аграрниками и профессорско-преподавательским составом университета в ситуационном центре КазНАИУ.

В своем выступлении Ербол Карашукеев рассказал о целях и задачах, поставленных Нацпроектом по развитию АПК на 2021-2025 годы, отметив, что ежегодно увеличивается объем по программно-целевому финансированию, проводится работа по трансформации дочерних организаций НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» в целях приведения ее требованиям международных стандартов и ориентированности на потребности бизнеса.

Наряду с этим, планируется ввести субсидирование затрат субъектов АПК на внедрение научных разработок, что создаст дополнительные экономические стимулы для внедрения современных технологий и инноваций.

«Я уверен, что наше поколение, молодых ученых, станет успешно создавать и применять в развитии АПК новые технологии» - сказал глава Минсельхоза.

Ербол Карашукеев осмотрел научно-инновационную инфраструктуру КазНАИУ и поставил ряд задач перед университетом.