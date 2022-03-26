ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 26 марта министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом. Глава ведомства принял участие в совещании по вопросам развития АПК, прошедшем под председательством акима области Каната Бозумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК А. Куришбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов С. Кожаниязов, предприниматели, фермеры и представители гражданского общества. Участники рассмотрели вопросы государственной поддержки АПК, проведения посевной кампании и реализации государственных программ.

Ербол Карашукеев отметил, что Правительством и Министерством принимается ряд системных и оперативных антикризисных мер по развитию агропромышленного комплекса.

В соответствии с поручением Главы государства, проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Предложено несколько вариантов, однако по согласованию с Президентом, учитывая складывающуюся сложную ситуацию на мировом продовольственном рынке, Правительством принято решение перенести реформирование системы субсидирования до 1 января 2023 года и в текущем году субсидировать фермеров в рамках существующей схемы.

«В целом на поддержку агропромышленного комплекса в текущем году предусмотрено 309 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство – 79,7 млрд тенге, животноводство – 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции – 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты – 120,4 млрд тенге», - сообщил министр.

Кроме того, по поручению Главы государства, прорабатывается вопрос дополнительного выделения финансирования на развитие отрасли, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

Завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок. Данная система будет бесплатной и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Планируется её внедрение со второго полугодия.

«Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является своевременное и качественное проведение посевной кампании. Для этого в Министерстве создан и действует Оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ», - отметил глава ведомства.

По поручению Главы государства Министерством совместно с регионами завершается перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

Так, готовность техники составляет 96 %, начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400,2 тысяч тонн. Отечественные сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенным материалом. Засыпано 2,3 млн тонн семян или 100 % от плана. По обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме, цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге.

Через программы «Кен дала» льготным кредитованием фермеры обеспеченны в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза.

По состоянию на 25 марта по программе «Кең дала» поступило заявок на сумму 80,2 млрд тенге, из них профинансировано 49 млрд тенге. В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 80 млрд тенге, из них профинансировано 54 млрд тенге.

«Как известно, в последнее время наблюдается кратное подорожание товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства. Это происходит из-за курсовой разницы, а также из-за разрыва налаженных каналов поставок семян, агрохимии, запчастей и оборудования, производимых или перемещаемых по территории Российской Федерации в Казахстан», - сказал Ербол Карашукеев.

Министерство отмечает необходимость увеличить финансирование для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге.

Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп, что позволит сформировать зернофуражный фонд в объеме 200 тысяч тонн, который сможет обеспечить сохранность поголовья скота и птицы.

Министр обратил внимание на необходимость развития экспортного потенциала отрасли, закупа сельхозтехники, приобретения современных систем орошения и подведения необходимой инфраструктуры.

На реализацию инвестиционных проектов по производству и переработке овощей и сахарной свеклы дополнительно будет выделено 8,3 млрд тенге. Эти средства будут направлены на финансирование приобретения современных систем орошения и подведения необходимой инфраструктуры.

«В рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения прорабатывается вопрос выделения 40,0 млрд тенге на микрокредитование жителей сельских населенных пунктов и малых городов. Программой предусмотрено микрокредитование под 6 % со сроком на пять-семь лет. Это позволит создать 10 тысяч рабочих мест», - заявил глава Минсельхоза.

Участники совещания подняли насущные проблемы развития сельского хозяйства Алматинской области, задали ряд вопросов спикерам, в том числе по ГСМ, удобрениям и готовности к весенне-полевым работам, а также развитию откормочных площадок. Глава ведомства отметил значительный вклад фермеров области в развитие АПК и в обеспечении продовольственной безопасности страны, заверив, что все проблемные моменты известны и не останутся без должного внимания со стороны Правительства.

Министерством сельского хозяйство РК будут приняты все необходимые меры, которые позволят повысить устойчивость развития сельского хозяйства.