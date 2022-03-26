Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ербол Карашукеев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Марта 2022, 22:23
Ербол Карашукеев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 26 марта министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом. Глава ведомства принял участие в совещании по вопросам развития АПК, прошедшем под председательством акима области Каната Бозумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК А. Куришбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов С. Кожаниязов, предприниматели, фермеры и представители гражданского общества. Участники рассмотрели вопросы государственной поддержки АПК, проведения посевной кампании и реализации государственных программ.

Ербол Карашукеев отметил, что Правительством и Министерством принимается ряд системных и оперативных антикризисных мер по развитию агропромышленного комплекса.

В соответствии с поручением Главы государства, проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Предложено несколько вариантов, однако по согласованию с Президентом, учитывая складывающуюся сложную ситуацию на мировом продовольственном рынке, Правительством принято решение перенести реформирование системы субсидирования до 1 января 2023 года и в текущем году субсидировать фермеров в рамках существующей схемы.

«В целом на поддержку агропромышленного комплекса в текущем году предусмотрено 309 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство – 79,7 млрд тенге, животноводство – 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции – 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты – 120,4 млрд тенге», - сообщил министр.

photo Кроме того, по поручению Главы государства, прорабатывается вопрос дополнительного выделения финансирования на развитие отрасли, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

Завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок. Данная система будет бесплатной и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Планируется её внедрение со второго полугодия.

«Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является своевременное и качественное проведение посевной кампании. Для этого в Министерстве создан и действует Оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ», - отметил глава ведомства.

По поручению Главы государства Министерством совместно с регионами завершается перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

Так, готовность техники составляет 96 %, начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400,2 тысяч тонн. Отечественные сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенным материалом. Засыпано 2,3 млн тонн семян или 100 % от плана. По обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме, цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге.

Через программы «Кен дала» льготным кредитованием фермеры обеспеченны в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза.

По состоянию на 25 марта по программе «Кең дала» поступило заявок на сумму 80,2 млрд тенге, из них профинансировано 49 млрд тенге. В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 80 млрд тенге, из них профинансировано 54 млрд тенге.

«Как известно, в последнее время наблюдается кратное подорожание товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства. Это происходит из-за курсовой разницы, а также из-за разрыва налаженных каналов поставок семян, агрохимии, запчастей и оборудования, производимых или перемещаемых по территории Российской Федерации в Казахстан», - сказал Ербол Карашукеев.

Министерство отмечает необходимость увеличить финансирование для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге.

Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп, что позволит сформировать зернофуражный фонд в объеме 200 тысяч тонн, который сможет обеспечить сохранность поголовья скота и птицы.

Министр обратил внимание на необходимость развития экспортного потенциала отрасли, закупа сельхозтехники, приобретения современных систем орошения и подведения необходимой инфраструктуры.

На реализацию инвестиционных проектов по производству и переработке овощей и сахарной свеклы дополнительно будет выделено 8,3 млрд тенге. Эти средства будут направлены на финансирование приобретения современных систем орошения и подведения необходимой инфраструктуры.

«В рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения прорабатывается вопрос выделения 40,0 млрд тенге на микрокредитование жителей сельских населенных пунктов и малых городов. Программой предусмотрено микрокредитование под 6 % со сроком на пять-семь лет. Это позволит создать 10 тысяч рабочих мест», - заявил глава Минсельхоза.

Участники совещания подняли насущные проблемы развития сельского хозяйства Алматинской области, задали ряд вопросов спикерам, в том числе по ГСМ, удобрениям и готовности к весенне-полевым работам, а также развитию откормочных площадок. Глава ведомства отметил значительный вклад фермеров области в развитие АПК и в обеспечении продовольственной безопасности страны, заверив, что все проблемные моменты известны и не останутся без должного внимания со стороны Правительства.

Министерством сельского хозяйство РК будут приняты все необходимые меры, которые позволят повысить устойчивость развития сельского хозяйства.

photo

photo


Правительство РК   Алматинская область   Сенат   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной