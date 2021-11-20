Ербол Карашукеев поздравил работников сельскохозяйственной сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев поздравил работников сельскохозяйственной сферы с профессиональным праздником –Днём работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечает министр, в настоящее время сельское хозяйство является одним из ключевых и базовых отраслей экономики страны и поэтому его по праву называют её драйвером. Своим добросовестным и благородным трудом работники отрасли обеспечивают не только продовольственную безопасность, но и львиную долю экспортного потенциала государства.

В то же время, наше сельское хозяйство располагает огромным неиспользованным потенциалом. Его естественные конкурентные преимущества, при их умелом использовании и развитии, позволят нашей стране в ближайшей перспективе стать одним из ведущих лидеров на мировых продовольственных рынках.

Для этого нам предстоит провести системные преобразования в сельском хозяйстве суть которых сводится к повышению устойчивости развития отрасли в условиях глобального изменения климата и влияния других вызовов современного мира. И это должно достигаться за счет диверсификации отрасли, ускоренного внедрения современных инновационных агротехнологий, цифровизации, повышения качества человеческого капитала.

Особенно актуальным является решение проблемы бережного отношения к нашему главному богатству – естественным природным ресурсам. Рациональное использование земли, водных ресурсов, широкое внедрение ресурсосберегающих технологий должны стать основополагающими и базовыми принципами нашей деятельности. И во всем этом мы должны опираться на последние достижения не только отечественной, но и мировой аграрной науки.

В ускоренном развитии отрасли важная роль будет отведена и мерам государственной поддержки и регулирования. Мы должны сделать их прозрачными, доступными широкому кругу сельхозтоваропроизводителей, и самое главное эффективными.

Все это, в конечном счете, должно привести к повышению конкурентоспособности нашего сельского хозяйства, социальному развитию сельской местности, улучшению качества жизни на селе и росту доходности труда тружеников села, отмечается в тексте поздравления главы МСХ.