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Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства РК
1 Сентября 2021 16:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича Министром сельского хозяйства Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 1 сентября 2021 года
№ 650
Фото: dialog.egov.kz
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