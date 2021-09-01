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Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства РК

1 Сентября 2021 16:17
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Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича Министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 1 сентября 2021 года

№ 650


Фото: dialog.egov.kz

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