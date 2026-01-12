Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира по биатлону среди паралимпийцев

Победителем гонки стал представитель сборной Китая Лиу Менгтао, показавший результат 21:09.6. Серебряную медаль также завоевал китайский спортсмен Мао Джангву с результатом 21:22.9. Ербол Хамитов финишировал с результатом 22:09.1. В этой же дисциплине казахстанец Сергей Усольцев занял 11-е место, а Юрий Березин финишировал 13-м.

В классе LW6 казахстанский спортсмен Александр Герлиц завершил гонку на четвертой позиции.

— Данный этап Кубка мира является квалификационным соревнованием к зимним Паралимпийским играм Милан–Кортина 2026. Впереди у национальной сборной Казахстана есть несколько отборочных этапов, а именно этап Кубка мира по пара лыжным гонкам, который пройдет с 14 по 18 января в Финстерау (Германия), а также этап Кубка мира по пара биатлону и пара лыжным гонкам с 22 января по 1 февраля в Якушице (Польша). Основная задача команды на предстоящих стартах — продемонстрировать высокие результаты, улучшить рейтинговые позиции и побороться за получение лицензий на зимние Паралимпийские игры, — отметил главный тренер национальной сборной Казахстана по пара лыжным гонкам и пара биатлону Василий Коломиец.

Сам Ербол Хамитов отметил, что прошедший в Нотшрае этап Кубка мира был непростым, но трудности его только закаляют.

— Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Самое главное — характер и решимость, которые никто не сможет отнять. Большое спасибо моей команде, — отметил Ербол Хамитов.

