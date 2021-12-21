Ералы Тугжанов встретился с министром здравоохранения Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов провел встречу с министром здравоохранения Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ералы Тугжанов, представив результаты развития и достижения в области здравоохранения нашей страны, сообщил, что Казахстан готов к сотрудничеству в данной сфере и готов оказывать помощь и поддержку в развитии системы здравоохранения Узбекистана. Наши высококвалифицированные специалисты в области медицины смогут делиться опытом и знаниями по всем аспектам, касающимся обеспечения здоровья населения.

Е. Тугжанов, ознакомив членов делегации с производством и эффективностью отечественного препарата от коронавирусной инфекции QazVac, поднял вопрос о необходимости активизации работы по взаимному признанию паспортов вакцин. Это обеспечит беспрепятственное передвижение граждан Казахстана и Узбекистана и поспособствует возобновлению и активизации деловых контактов между нашими странами.

В свою очередь, Бехзод Мусаев выразил признательность за сотрудничество и сообщил, что у Узбекистана имеется большой интерес к проектам нашей страны, реализованным в медицинской сфере в рамках государственно-частного партнерства.

Е. Тугжанов сообщил, что казахстанские специалисты готовы предоставить консультативную и техническую помощь в вопросах IT-технологий в медицине, организации работы скорой помощи, первичной медико-санитарной помощи и продвижении медицинской науки.

В завершение встречи Ералы Тугжанов пожелал всем участникам здоровья, успешных начинаний и плодотворной работы.

Источник: https://primeminister.kz/ru/news/zamestitel-premer-ministra-e-tugzhanov-provyol-vstrechu-ministrom-zdravoohraneniya-uzbekistana-b-musaevym-2111158

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