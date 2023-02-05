Ералы Тугжанов проверил паводкоопасные населенные пункты Мартукского района

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Мартукский район ознакомился с ходом реализации противопаводковых мероприятий. Глава региона осмотрел участки, наиболее подверженные подтоплениям в весенний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

На территории района имеется четыре паводкоопасных населенных пункта – это села Мартук, Казанка, Сарыжар и Саржансай.

В целях предупреждения нежелательных последствий в весенний паводковый период, на указанных участках проведены работы по капитальному ремонту плотины Казанка-1, ремонт переправы в селе Казан. Кроме того, разработан проект по капитальному ремонту плотины Казанка-2, в рамках которого будет построено водосбрасывающее сооружение. В настоящее время сброс воды осуществляется вручную.

В селах Мартук и Сарыжар осуществлены мероприятия по расширению и очистке балок, возведению земляного вала для исключения растекания талых вод.

В Сарыжаре дополнительно произведена укладка ливневой канализации открытого типа на окраине села.

Во всех населенных пунктах активно идут работы по вывозу снега, будут расчищены водопропускные сооружения, балки, выставлены гидропосты для контроля за уровнем плотин и рек.

Аким области поручил уполномоченным органам, руководству района держать на постоянном строгом контроле ход противопаводковых мероприятий, принять все необходимые меры для недопущения подтопления территорий населенных пунктов.

Фото: t.me/Aktobe_region