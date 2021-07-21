Ералы Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

На заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента К. Токаева, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.

Вице-премьер, заслушав доклады представителей государственных органов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений Главы государства:

- разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;

- проработать вопрос регистрации отечественной вакцины «QazVac» во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в данном направлении;

- проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;

- сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации;

- внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;

- принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом;

- Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации;

- Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой «Атамекен» и Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу «Ashyq».

Ералы Тугжанов отметил важность деятельности мониторинговых групп и поручил МВД РК и акиматам активизировать данную работу.

Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение «Ashyq». Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации. Также вице-премьер Е. Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.