Ералы Тугжанов проинспектировал реализацию дорожных ремонтно-строительных работ в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Актюбинской области планируют отремонтировать и построить рекордные за свою историю 848 км автомобильных дорог местного значения. Ожидается, что в результате принятых мер по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии будет увеличена с нынешних 72% до 78%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Огромный объем работ требует ответственного подхода к заготовке строительных материалов.

Сегодня аким области ознакомился с загруженностью и функционированием битумного хранилища ТОО «ГОАР» вместимостью 3700 тонн.

«Перед нами стоит большая задача. Мы не должны допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за нехватки битума темпы работ замедлились», - подчеркнул Ералы Тугжанов, убедившись в том, что хранилища заполнены битумом.

Глава региона поручил уполномоченным органам держать на строгом контроле вопрос постоянной обеспеченности дорожно-строительных компаний необходимыми объемами щебня, песчано-гравийной смеси и битума.

В настоящее время на битумных складах области накоплено более 16 тысяч тонн битума. Работы по закупу и ввозу данного строительного материала продолжаются. Заключены соглашения на поставку более 10 тысяч тонн битума в мае-июне.

На производственной базе ТОО «Казкомсервис» акима области ознакомили с работой асфальтобетонного завода, процесс производства автоматизирован.

Предприятием приняты меры по решению поставленной акимом области задачи по наращиванию мощностей битумных хранилищ. В настоящее время ведется строительство битумного хранилища на 2500 тонн. На территории компании также действует цех по производству железобетонных изделий для дорожных проектов, реализуемых компанией «Казкомсервис».

В ходе объезда города глава региона проинспектировал ход реконструкции автодороги «Южный обход г. Актобе» на участке с 21,5 по 35,3 км.

Напомним, работы на данном участке аким области ранее взял под личный контроль. В результате, осенью прошлого года в сжатые сроки заасфальтировали и открыли для движения машин две полосы дороги.

В конце апреля приступили к работам, подготовили основание на 2,9 км, в мае начато устройство асфальтобетонной смеси. Работы ведутся активными темпами и будут завершены в сжатые сроки.