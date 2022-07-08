8 Июля 2022 15:34

Ералы Тугжанов посетил социальный клуб для детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Алматы заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с инфраструктурой социального клуба «Шынға Өрлеу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Шыңға өрлеу» — важный социальный проект страны. Благодаря ему дети школьного возраста из многодетных, малообеспеченных семей имеют возможность бесплатно получать дополнительное образование, посещать спортивные и творческие кружки. Наставниками в клубах выступают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

На сегодня в Алматы функционирует 10 таких клубов, в общей сложности в них трудятся порядка 180 человек.

Е. Тугжанов подчеркнул, что Правительством ведется активная работа по организации досуга детей и молодежи, реализован комплекс системных мер.

«Правительство планирует до конца года охватить до 80% детей дополнительными спортивными секциями и кружками. Более 28 тыс. учителей физической культуры общеобразовательных школ, детских садов и колледжей проводят не менее 3 дополнительных спортивных кружков в неделю. Данные меры направлены на развитие массового спорта. Расширяется спортивная инфраструктура, в 2021 году введен 41 ФОК, в том числе 32 в районных центрах и селах. До конца 2025 года планируется построить и реконструировать 131 спортивный объект», - отметил вице-премьер.

Во время пребывания детей в клубе предусмотрена профессиональная помощь в подготовке домашнего задания по всем основным школьным дисциплинам. Также дети занимаются в спортивных секциях и творческих кружках, таких как оздоровительная физкультура, декоративно-прикладное искусство, шахматы, хореография, музыка, домбра, сценическое мастерство и т. д.

Как отмечают в самом клубе, благодаря реализации Правительством социального проекта дети получили возможность через общение со старшими товарищами воспринимать мудрость, знания, опыт людей, прошедших долгий, насыщенный жизненный и профессиональный путь, а старшее поколение не чувствует себя одиноким.

По итогам посещения Ералы Тугжанов отметил важность проводимой акиматом работы по охвату дополнительными образовательными услугами детей, в том числе из социально уязвимых слоев населения на базе дворовых клубов. Вовлечение представителей «серебряного возраста», имеющих профильную специальность, для оказания услуг по воспитанию и дополнительному обучению подрастающего поколения - это один из кейсов, направленных на повышение доходов взрослого населения через занятость.

Кроме того, в целях развития творческого и спортивного потенциала детей, посещающих этот центр, заместитель Премьер-Министра РК поручил акимату города Алматы принять меры по их дальнейшему сопровождению, создать возможности для участия в различных творческих проектах и спортивных конкурсах, в том числе на базе действующих государственных организаций образования, культуры и спорта.