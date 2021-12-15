Ералы Тугжанов посетил открытие инновационной школы в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в открытии в столице инновационной школы среднего образования, интегрированного по системе BINOM School, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Это новый бренд по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе, предоставляющий бесплатное обучение, соответствующее международным стандартам.
В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, руководство города Нур-Султан и инвесторы в лице Айдына Рахимбаева – руководителя строительного холдинга BI Group.
Стоит отметить, что первая школа BINOM приняла столичных учеников 1 сентября. Еще три объекта — в районе улицы Байтурсынова (SARYARQA), ЖК Capital Park (TANYM) и в микрорайоне Жағалау (TURAN) начнут свою работу с третьей четверти следующего года. Каждое учебное заведение рассчитано на 4 000 детей, обучающихся в две смены. Таким образом, благодаря открытию сети BINOM School, 16 тысяч школьников Нур-Султана будут обеспечены новыми учебными местами.
Как отметил Вице-Премьер Е. Тугжанов, данный проект несет в себе очень важную социально-образовательную функцию по решению вопросов, связанных с дефицитом ученических мест.
«Проект BINOM направлен на решение проблемных вопросов, связанных с трехсменным обучением и аварийными школами. За счет строительства 6 подобных школ в г. Нур-Султан решаются проблемы с переуплотнением 15 школ. Но, самое главное, что здесь мощная образовательная база, соответствующая международным стандартам», — сказал Е. Тугжанов.
В свою очередь, аким г. Нурсултан сообщил о планах по обеспечению столицы новыми общеобразовательными учреждениями. В рамках Комплексного плана развития города, на 5-летний период запланировано строительство порядка 70 школ. Учебные заведения будут возводиться во всех районах города, в том числе, в жилых массивах, сказал Алтай Кульгинов.
Школы формата BINOM School на принципах государственно-частного партнерства будут строиться по всему Казахстану, отметил председатель Совета директоров компании BI Group А. Рахимбаев.
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