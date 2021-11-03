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    12:47, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ералы Тугжанов ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита мест в школах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов с рабочей поездкой прибыл в город Алматы в целях ознакомления с ходом работ по реализации поручений Главы государства по вопросам социально-культурного развития и стабилизации эпидемиологической ситуации в мегаполисе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    По прибытии вице-премьер совместно с заместителем акима города Алматы Ержаном Бабакумаровым посетили новую строящуюся школу в Алатауском районе.

    Это первая школа на 1800 мест (ранее максимальная мощность объектов не превышала 1200 ученических мест). Строительство ведется в микрорайоне Саялы, где с учетом внутренней миграции и возведения ряда жилых комплексов увеличивается нагрузка на имеющиеся учреждения среднего образования.

    Строительство новой школы нацелено на недопущение трехсменного образования. На сегодня строительные работы ведутся в плановом режиме, сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца года.

    Для организации эффективного образовательного процесса предусмотрены комфортабельные кабинетный фонд, спортивные помещения, актовый зал и т.д. Все учебные аудитории будут оснащены современным оборудованием.

    Всего в Алматы ведется строительство восьми школ на 12 600 мест, три из которых на 5 100 мест (микрорайон Саялы на 1800 мест, микрорайон Томирис на 1500 мест, микрорайон Калкаман-2 на 1800 мест) будут сданы в декабре. Остальные пять школ планируется завершить в 2022 году.

    Кроме того, завершается строительство 17 дополнительных корпусов к имеющимся учреждениям среднего образования и 13 частных школ. Всего до конца года в мегаполисе будет введено 16 тысяч ученических мест, что сократит имеющийся дефицит на 47%. Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил продолжить практику строительства масштабных школ на 1800 и более мест в случае высоких показателей прироста населения.

    В ходе рабочей поездки вице-премьера также запланирован ряд рабочих совещаний по санитарно-эпидемиологической ситуации, развитию креативных индустрий, проекту «Ұлттық рухани жаңғыру».


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