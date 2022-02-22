Ералы Тугжанов назвал регионы, где требуется развитие инфраструктурного туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал регионы, где требуется развитие инфраструктурного туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы хорошо знаете, что меры господдержки напрямую повлияли как на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых и реконструируемых объектов туризма в целом, так и на интенсивное наращивание работ по направлению реконструкции. Мы думаем, что им теперь нужны четкие требования и двойная ответственность. В регионах также даны конкретные поручения по развитию туризма. В этом направлении трудились все области», - сказал Ералы Тугжанов на коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам туризма.

Спикер отметил, что в нескольких областях необходимо усилить работу в этом направлении.

«В частности, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ставится задача обеспечения потребности сопутствующей инфраструктуры, необходимой для развития туризма. С учетом этого поручаю всем акиматам, особенно акимам данных областей, принять меры по развитию инфраструктуры на приоритетных туристских территориях», - сказал Ералы Тугжанов.

Ранее Ералы Тугжанов поручил продолжить либерализацию регуляторной политики в сфере въездного туризма.