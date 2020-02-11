Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Напомним, экс-заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев 10 февраля назначен акимом Жамбылской области.
Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 году в селе Шагатай Чапаевского района Уральской области в КазССР. Женат, четверо детей.
Образование: Карагандинский государственный университет (1988)
Квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»
Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан (1994)
Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Управление областью сибирских казахов» и его место в восточной политике России (1822-1868)» (1995) Доктор политических наук
Трудовой стаж:
Последняя должность: Председатель Федерации профсоюзов Казахстана
· Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);
· Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);
· Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);
· Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);
· Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);
· Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);
· Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);
· Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);
· Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);
· Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);
· Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-03.2017);
· Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019);
· Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019)
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