НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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«Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 году в селе Шагатай Чапаевского района Уральской области в КазССР. Женат, четверо детей.

Образование: Карагандинский государственный университет (1988)

Квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»

Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан (1994)

Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Управление областью сибирских казахов» и его место в восточной политике России (1822-1868)» (1995) Доктор политических наук





Трудовой стаж:

Последняя должность: Председатель Федерации профсоюзов Казахстана

· Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);

· Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);

· Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);

· Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);

· Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);

· Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);

· Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);

· Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);

· Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);

· Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);

· Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-03.2017);

· Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019);

· Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019)



