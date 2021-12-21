Ералы Тугжанов: Нам удалось выйти на предпандемический уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как Казахстан пережил самый трудный период начала пандемии коронавируса, с чем пришлось столкнуться Правительству и какие меры были приняты, чтобы бизнес продолжал работать, а люди не потеряли свои рабочие места и доходы. Об этом и других моментах рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Liter.kz.

– Ералы Лукпанович, пандемия ударила по отечественной экономике. Предприятия оказались на грани закрытия. Возник дефицит товаров из-за рубежа. Люди могли потерять рабочие места. Какие меры предприняло Правительство?

– Пандемия оказалась неожиданностью для всего мира, включая и казахстанцев. Новый вирус быстро стал глобальной угрозой, с которой человечество столкнулось впервые. Транспортное сообщение между странами было приостановлено, а люди были вынуждены сохранять соцдистанцию. Казахстан благодаря стабильной системе управления, сформированной за годы Независимости Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, смог быстро мобилизовать все общество против опасной эпидемии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, взяв под особый контроль меры по противодействию коронавирусу, акцентировал внимание на решении неотложных задач общества. В частности, населению была оказана соцподдержка, и все соцобязательства государством выполнены полностью.

Во-первых, во время ЧП, а также ограничительных мер 4,6 млн человек получили соцотчисления на сумму 476,3 млрд. Во-вторых, более одного миллиона нуждающихся ежемесячно обеспечивались продуктами питания, а также 217 тысяч детей из малообеспеченных семей – школьной формой и оборудованием. На это было выделено 24,6 млрд тенге. В-третьих, принятые меры позволили удержать безработицу на уровне 4,9%. Это высокое достижение, учитывая быстрый рост безработицы в развитых странах. Например, в США уровень безработицы в пандемию достиг 8,1%, в Испании – 15,5% и в Канаде – 9,6%. Касательно экономики, то для ее восстановления в 2020 году 700 тысяч предпринимателей освободили от налогов в размере 1 трлн тенге; 40 тысяч бизнес-проектов профинансировали на сумму 2,6 трлн тенге; 80% заемщиков отложена выплата по задолженности платежей.

По итогам 10 месяцев этого года 1,2 млн человек охвачено трудоустройством, из них 689 тысяч устроены на постоянную работу. Сегодня показатели национальной экономики вышли на предпандемический уровень и продолжают уверенно показывать динамику восстановления. По итогам 11 месяцев текущего года рост ВВП увеличился на 3,8%.





– Когда разразилась пандемия, мы почувствовали нехватку лекарств. Началось ли сегодня развитие отечественной фармацевтики, чтобы избежать зависимости от зарубежной продукции?

– Развитие индивидуального производства лекарственных средств и изделий медназначения для нас является приоритетом. Сегодня мы только на 17% самодостаточны, но к 2025 году мы выйдем на уровень 50%. Правительством сейчас принят Комплексный план развития фармотрасли. Функция развития фармотрасли передана от Мининдустрии к Минздраву. Для развития производства в этой сфере идет работа по привлечению в страну крупнейших производителей. К 2025 году для увеличения производства лекарств запустят более 30 новых крупных фармпроизводств, для этого обучат более 2 тысяч специалистов и создадут для них постоянные рабочие места. В Жамбылской области уже построен биофармацевтический завод «Отарбиофарм». На сегодня выпущено 2 млн доз отечественной вакцины.

Казахстан вошел в число стран-разработчиков вакцины, где, кроме нас, США, Россия, Великобритания, Израиль, Швеция и Китай. Пандемия показала важность готовности страны противостоять современным биологическим угрозам. Поэтому впервые в Казахстане разработан законопроект «О биобезопасности». Согласно документу, будет создана нацсистема прогнозирования биобезопасности. Это будет системная основа биозащиты.

По поручению Президента идет процесс восстановления санитарно-эпидемиологической системы. Лаборатории санитарно-эпидемиологической экспертизы оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет проводить лабораторные исследования для обнаружения токсичных элементов, солей и металлов в продуктах питания, детских игрушках, воде и алкогольных напитках. Вдобавок создадут центр лабораторных и технических испытаний медизделий. Это позволит проверять безопасность и качество лекарств и медизделий в соответствии с международными стандартами. Оснащение общих санитарно-эпидлабораторий увеличат с 61% до 90%.





– Карантин, пандемии кажутся уже частью нашей жизни. Маски и соцдистанция стали нормой. Сейчас еще идет ревакцинация. Скажите, а намечена ли общая стратегия борьбы с коронавирусом на будущее?



– Изменения мировой ситуации в пандемию сильно повлияли на настроение и жизнь казахстанцев. Было трудно принять внезапную ситуацию. Когда объявили первый локдаун, люди продолжали ходить в гости, устраивали подпольно в ресторанах свадьбы, проходя через черный ход, не считали нужным носить маски. В результате много граждан погибло.

Напомню, что 27 января 2020 года в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане создали Межведомственную комиссию по пресечению распространения коронавирусной инфекции. МВК сразу приступила к организации мероприятий по защите населения от эпидемии и сегодня продолжает работать. За это время комиссия провела 125 заседаний, принято свыше 3 тысяч решений по особо важным вопросам. Именно МВК принимает общие меры по борьбе с коронавирусом, определяет способы и процедуры их реализации. Была организована работа по производству вакцины от коронавируса и вакцинации населения. Так, 22 ноября в Казахстане началась ревакцинация, которая будет проходить в 2 этапа.

В первую очередь будут привиты лица из группы риска. Это медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских организаций, силовых структур. Также ревакцинации подлежат лица старше 60 лет, прошедшие обследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса. Второй этап ревакцинации начнется с 1 января 2022 года. На втором этапе будет ревакцинировано все население республики, завершившее первичную вакцинацию, через 6-9 месяцев после полного курса вакцинации. На первом этапе планируется охватить ревакцинацией около миллиона человек, на втором этапе – 6,2 млн человек. ВОЗ весной этого года обновила стратегию борьбы с СOVID-19. В Казахстане в целях недопущения распространения инфекции скорректированы противоэпидемические меры с учетом эпидситуации и Правительством РК утвержден План оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021-2022 гг. Он включает в себя мероприятия, проводимые в пунктах пропуска через госграницу, противоэпидемические мероприятия, развитие информсистем, расширение охвата населения вакцинацией, проведение ревакцинаций, внедрение новых диагностических экспресс-тестов, мониторинг мутации штаммов COVID-19, оказание медпомощи населению, лекарственное обеспечение, коммуникационную стратегию и развитие научно-исследовательского потенциала. Учитывая, что коронавирус отличается от других заболеваний, противоэпидемические меры будут применяться до улучшения эпидситуации в стране и мире.

Введение ограничительных мер помогает сдерживать активное распространение вируса и предотвращать рост заболеваемости и смертности населения. Жизнь это доказала. Конечно, пандемия изменила сознание во всем мире. Например, до пандемии мы редко видели человека в маске. Сейчас – носить маску стало требованием времени, превратилось в привычку. Издавна, по традициям нашего народа, мы собирались на той 300-500 человек. Сейчас мы собираем всего 30-50 человек. В нашем лексиконе часто стали использоваться слова «онлайн» и «офлайн». Мы также адаптировались для работы удаленно. В отраслях, где было возможно, перешли на онлайн-формат. Это новая культура, новые отношения, сформировавшиеся в результате пандемии всего за 2 года. У людей растет ответственность прежде всего за собственное здоровье. Теперь приход больного на работу не считается «героическим поступком», а наоборот – безответственным поступком, угрожающим окружающим. Мы движемся к сознательному обществу. Я думаю, что дебаты, делать ли вакцину или нет, привлекли внимание людей к науке и изменили их отношение. Это свидетельствует о том, что идея Елбасы о формировании «интеллектуальной нации» начала воплощаться в жизнь и может рассматриваться как проявление использования кризиса для развития.

К сожалению, ложная информация быстро распространяется. Мы также были свидетелями случаев веры в необоснованную информацию. Однако я считаю, что эта тенденция сама по себе будет способствовать формированию общества, которое потребляет только проверенную и достоверную информацию. В связи с этим в обществе формируется новое отношение к здоровью, социальным отношениям, новое общественное сознание с социальной ответственностью.

– Помимо борьбы с коронавирусом, казахстанцев волнуют и другие вопросы. Например, занятости и уровня зарплат. В этом году сотрудники ряда компаний выступили против низкой зарплаты. Особенно в регионах. Что предпринято для повышения оплаты труда?

– Трудовые споры имели место в основном в нефтесервисных компаниях. В связи с этим при Правительстве создана рабочая группа. Рабочая группа и госорганы, нацкомпании определили вопросы, вызвавшие недовольство работников. В августе утвержден План действий по урегулированию этих вопросов. С начала 2021 года обеспечено заключение более 8,5 тысячи новых коллективных договоров, предусматривающих допльготы и компенсации для работников. Всего по стране заключено 153 тысячи коллективных договоров, охват на крупных и средних предприятиях составил 98%. На 911 предприятиях страны достигнуто повышение зарплаты более чем 600 тысяч работников в среднем на 25%. Восстановили и выплатили 5,2 млрд тенге зарплаты 23 тысячам работников около одной тысячи предприятий. Это способствовало полному разрешению всех трудовых споров с начала года. В целом по сравнению с началом года размер средней зарплаты вырос на 4%, или с 233 тысяч тенге до 243 тысяч тенге. Зарплаты 883 тысяч работников бюджетной сферы, а это педагоги, медработники, работники культуры, архивов, искусства и соцсферы, повышены с 25% до 50%. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства с 2022т года минимальная зарплата будет увеличена с нынешних 42 500 тенге до 60 000 тенге. Наряду с этим, отдельным категориям, 591 тысяче гражданских служащих – работникам организаций культуры, архивного дела, техперсоналу – в период с 2022 по 2025 годы в среднем ежегодно будет повышаться зарплата на 20%.





– Также проблема трехсменных и аварийных школ для Казахстана все еще остается актуальной. Сколько времени понадобится, чтобы ее решить?

– Это одна из самых актуальных проблем в стране. Сегодня в стране 168 трехсменных школ, имеется 35 аварийных школ. Президент поручил построить 1 000 школ. С учетом демографического роста в 2025 году нехватка ученических мест, если не принять соответствующие меры, может достигнуть одного миллиона. Строительство новых школ осуществляется через ГЧП, строительство частных школ и за счет государства. Приоритет будет отдан строительству новых школ на 2 тысячи мест. До конца года будет сдано 311 школ, в том числе 145 школ – за счет госбюджета, 4 школы – за счет ГЧП, 162 частные школы.

В рамках строительства 1 000 школ планируется обеспечить строительство 101 школы с использованием механизма ГЧП. В целом для решения проблемы аварийных и трехсменных школ, а также устранения нехватки мест Минобразования совместно с акиматами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента разработан План строительства школ на 2021-2025 гг. Согласно плану, в 2021-2025 гг. планируется построить 1 080 школ для покрытия нехватки мест и решения проблемы трехсменного обучения. Эта работа находится под постоянным контролем Правительства.





– В последние годы в ряде стран мира наблюдается тенденция разделения образования и науки на два учреждения. Европейские страны, Россия перешли к этой практике. Пока что у нас есть одно министерство. Не пора ли нам перейти к мировому опыту?

– Развитие науки всегда было и остается одним из главных приоритетов госполитики. Сегодня разработка Научно-исследовательским институтом биобезопасности отечественной вакцины против коронавируса QazVac, которая защищает здоровье и безопасность казахстанцев, является не только свидетельством потенциала и успеха наших казахстанских ученых, но и фактором развития экономики. Финансирование науки из республиканского бюджета за последние два года увеличилось вдвое и в 2021 году составило 83,1 млрд тенге, что примерно на 20 млрд больше по сравнению с 2016 годом, их доля в ВВП составляет 0,13%. В настоящее время реализуются более 1 300 исследовательских проектов, из которых над 315 проектами работают молодые ученые. Ученым на стажировку в ведущих мировых исследовательских центрах было присуждено 500 грантов. Ежегодно молодые ученые получают 1 000 грантов на исследования.

Помимо этого, внесены законодательные изменения. Согласно им, зарплаты ведущих ученых включены в базовое финансирование с 2022 года. Научно-исследовательские институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями, обрели прямое финансирование. Срок финансирования грантов будет увеличен до 5 лет. Будет создан институт апелляции, где можно будет обжаловать решения ученых советов. Это изменения, которых наши ученые ждали давно. Кроме того, в ближайшее время будут приняты систематические меры по реформированию науки.

В рамках национального проекта «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций» предусмотрены меры по укреплению кадрового потенциала науки в 1,5 раза, увеличению вклада науки в развитие страны, позицию Казахстана по «Научно-исследовательским институтам» в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГЭФ ВЭФ) поднять на 70-ое место (в 2020 году – 82 место). Все это повысит эффективность исследований и максимально эффективное развитие отечественной науки в целом.





– Бесспорно, важна работа с архивами. Сейчас запущен ряд программ по изучению и систематизации истории нации, такие как «Культурное наследие», «Архив-2025», из-за границы завезены новые научные документы. Что можете сказать по поводу этого направления?

– В рамках реализации госпрограммы «Мәдени мұра», разработанной по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, была раскрыта возможность использования из фондов и архивов дальнего зарубежья первоисточников документов, касающихся истории Казахстана, официальной деловой документации, нормативных документов, сведений из сборников исторических источников, материалов печати, научных исследований, фольклорных произведений.

В результате проведенных мероприятий по поиску и приобретению из архивов иностранных государств документов и копий, имеющих историческую и культурную ценность для истории Казахстана, увеличился Национальный архивный фонд. В частности, на основании Плана мероприятий по реализации госпрограммы на 2004-2006 гг. в архивах, библиотеках и научных учреждениях Египта, Турции, Франции, Венгрии, Польши, Германии, Великобритании, США, России, Китая, Узбекистана проведена работа по поиску документов, завезены копии историко-культурных архивных документов, редких книг и рукописей, относящихся к казахской истории.

В настоящее время все эти историко-культурные документы введены в научный оборот трудами ученых исследователей и опубликованы в книжном виде. Для реализации программной статьи Первого Президента РК «Семь граней Великой степи» постановлением Правительства утвержден план мероприятий по реализации проекта «Архив-2025» на 2020-2025 гг. Были рассмотрены меры по организации научно-исследовательской работы по выявлению и приобретению копий документов и материалов по истории Казахстана в отечественных и зарубежных архивах, музеях, библиотеках и научных центрах, их внедрению в научный оборот. В результате предусмотрены мероприятия по приему на госхранение документов, приобретенных на базе Национального архива РК и созданию единой базы данных. В рамках комплексного плана поисковые группы, проводящие работу по поиску копий документов и материалов по истории Казахстана, в течение последних двух лет не выезжали за рубеж. После стабилизации эпидситуации в мире будут реализованы научные экспедиции за границу. Для проведения работ по переводу документов, касающихся истории Казахстана, в цифровой формат даны поручения по укреплению материально-технической базы госархивов. Основная цель перевода привезенных документов в цифровой формат – сделать их дистанционно доступными исследователям.





– В этом году исполнилось 30 лет нашей Независимости. Как гражданин Казахстана, что бы вы назвали главными достижениями?

– Независимость – это победа, добытая горьким потом. Это великий день, которого мы достигли благодаря упорству в достижении великой цели. Главным достижением нашей Независимости является стабильность. Именно стратегия стабильности, взятая Елбасы за основу развития государства, дала возможность нам достигнуть нынешних высот.

Во-первых, самая большая работа, проделанная для обеспечения стабильности, возможности нашего народа жить в мире – это узаконивание границ нашей страны. За этим историческим фактом кроется сильная политическая воля, верность народу и глубокая дипломатия Первого Президента РК. Во-вторых, в основе стабильности лежат гармония нашего общества, единство народа, величие нашей нации. По инициативе Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана, которая известна всему миру как модель согласия Назарбаева. В-третьих, благодаря гармоничному единству выросло доверие к нашей стране. Это доверие открыло путь для крупных инвесторов и способствовало развитию экономики. За 30 лет Независимости мы вошли в мировое сообщество как «страна дружбы» и стали «мостом согласия». Именно Нурсултан Назарбаев первым поднял вопрос об отказе от ядерного вооружения. Это положительно повлияло на судьбу человечества. Нас узнал и признал мир. Это – четвертое.

За 30 лет Казахстан превратился в независимое, энергичное, равноправное суверенное государство. Елбасы на заседании Политсовета партии Nur Otan обозначил семь точек претворения в жизнь идеи «Мәңгілік ел». Семь столпов государственности – независимость, единство и согласие, святая земля, семья и традиции, национальная культура, образование и труд, прагматизм – это набор принципов, которые станут ориентиром для казахстанцев новой эпохи. Гармонично сочетающиеся друг с другом семь столпов, озвученные Первым Президентом, учат молодое поколение ценить настоящее и бережно хранить наше великое достижение – Независимость.