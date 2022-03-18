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    18:32, 17 Март 2022 | GMT +6

    Ералы Тугжанов: Большой акцент мы должны сделать на укрепление амбулаторно-поликлинической службы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочим визитом городскую поликлинику №7 управления общественного здоровья города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках визита заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел осмотр подразделений поликлиники, в том числе реабилитационного центра и дневного стационара. В ходе осмотра обсуждены вопросы качества и доступности медицинской помощи в поликлиниках, особый акцент сделан на профилактике заболеваний среди населения. Ералы Тугжанов подчеркнул значимость ПМСП в развитии здравоохранения и сохранении здоровья населения.

    «Мы должны работать на предупреждение и профилактику заболеваний, нежели нести огромные расходы на стационарную помощь, которая вполне может быть неэффективной из-за позднего выявления и диагностики. Поэтому большой акцент мы должны сделать на укреплении амбулаторно-поликлинической службы, и высокие стандарты по данному направлению нам как раз должен предоставить город Алматы, где есть университет, сосредоточены практически все республиканские центры и соответственно лучшие кадры страны», - отметил Ералы Тугжанов.

    Заместитель Премьер-Министра дал ряд поручений по дальнейшему повышению качества и доступности медицинских услуг населению, подготовке предложений по усилению профилактики заболеваний, которые отражены в направлении Национального проекта «Здоровая нация».

    Городская поликлиника №7 является поликлиникой смешанного типа, оказывающей первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую, в том числе специализированную помощь для взрослого и детского прикрепленного населения. Количество прикрепленного населения - 51000 человек, из них 29865 (60%) студенты.

    Отметим, что сотрудники поликлиники принимали активное участие по выполнению своего профессионального долга в дни январских событий и оказывали помощь пострадавшим. В этой связи Ералы Тугжанов особо отметил работу медперсонала поликлиники в сложный момент для страны и выразил им благодарность.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Ералы Тугжанов Алматы
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