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Ералы Тугжанов: «Ауыл аманаты» будет способствовать повышению благосостояния сельчан и комплексному развитию села

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 12:45
Ералы Тугжанов: «Ауыл аманаты» будет способствовать повышению благосостояния сельчан и комплексному развитию села

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации масштабного проекта «Ауыл аманаты», направленного на повышение доходов населения, в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства на церемонии инаугурации отметил важность повышения статуса села и в своем первом Указе поручил разработать Концепцию развития сел. Вы знаете, что в прошлом году Актюбинская область начала реализацию проекта «Ауыл аманаты». Основная цель - максимально сохранить село, во-вторых, повысить благосостояние сельского населения, в-третьих, снизить безработицу. Первый этап запуска «Ауыл аманаты» в регионе начался с проведения скрининга 134 сельских округов, на основе которого разработан план социально-экономического развития каждого округа. Таким образом, в области создана трехуровневая полноценная система социально-экономического развития - область, район, село. В результате мы определили экономический потенциал каждого села, района, обозначили конкретные возможности, сильные и слабые стороны. По области выявлено 700 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Все эти земли будут возвращены до конца года», - отметил Ералы Тугжанов.

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Социальный портрет каждого села включает в себя списки фактически безработных лиц, получателей адресной социальной помощи, самозанятых и средний размер дохода каждой семьи. Кроме того, определён баланс производства и потребления продуктов питания.

Согласно скринингу, Актюбинская область полностью обеспечивает себя 7 из 65 видов основных продуктов питания, потребляемых населением. Обеспеченность за счёт внутреннего производства 45 видами продуктов питания составляет от 1% до 69%. 13 наименований продуктов в области не производят вовсе.

«К примеру, регион обеспечен мясом птицы собственного производства всего на 5,4%. Это означает, что почти 95% импортируется из-за рубежа или завозится из других регионов. Только на производстве мяса птицы в год можно оставить в области 11 млрд тенге, которые сейчас идут на закуп извне. Что касается овощей, то обеспеченность за счет внутреннего производства не достигает 40%. Ежегодно на закуп овощей направляется около 10 миллиардов тенге. На основании этих данных, Актюбинская область, наладив производство 65 видов основных продуктов питания, сможет оставлять внутри области 151 млрд тенге ежегодно», - подчеркнул аким области.

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В целях решения данного вопроса в рамках проекта «Ауыл аманаты» определены направления развития производства по каждому виду продуктов питания, подготовлены проекты, которые будут реализованы личными подсобными хозяйствами.

«Решение Главы государства о выделении 1 трлн тенге на развитие сел позволит не только устранить импортозависимость, но и оставить внутри страны средства, которые сегодня направляются на импорт продуктов питания», - резюмировал Ералы Тугжанов.


Актюбинская область   Акимат   Экономика   Сельское хозяйство  
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