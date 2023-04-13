Эр-Рияд и Дамаск создадут условия для возвращения сирийских беженцев

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Эр-Рияд и Дамаск договорились о создании условий для возвращения на родину сирийских беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся в среду в Джидде переговоров министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда и главы МИД Сирии Фейсала Микдада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Стороны договорились по поводу необходимости разрешения (существующих в Сирии) гуманитарных проблем, создания подходящих обстоятельств для доставки помощи во все регионы Сирии, подготовки необходимых условий для возвращения сирийских беженцев и перемещенных лиц в районы их проживания (...) и предоставления им возможности благополучно вернуться на родину, а также принятия дополнительных мер, способствующих стабилизации ситуации на всех сирийских территориях», - отмечается в заявлении, содержание которого приводит Саудовское агентство печати.

Кроме того, Саудовская Аравия и Сирия выступили за восстановление консульских услуг и авиасообщения между странами.

«Стороны приветствуют начало процедур по возобновлению предоставления консульских услуг в двух странах и восстановлению авиасообщения между двумя государствами», - подчеркивается в заявлении глав МИД, которое привело Саудовское агентство печати.