Эпоха контроля над ядерными вооружениями завершилась. Что дальше?

Почему ядерное разоружение было выгодно всем

Эта эпоха была тесно связана с холодной войной, которая велась между СССР и США с их союзниками. Вернее не с самой войной, а уже с выходом из этого состояния.

Первый договор СНВ-1 был подписан в июле 1991 года, за полгода до распада СССР после шести лет напряженных переговоров. Он предусматривал сокращение ядерных боеголовок до 6 тыс. с каждой стороны. Хотя де-факто их было больше, потому что договор ограничивал не количество боеголовок, а число их носителей. В связи с тем, что у США было больше тяжелых бомбардировщиков, они теоретически могли разместить больше боеголовок. Но для СССР в 1991 году ситуация уже была практически критической, как в политике, так и в экономике.

Естественно, что в таком положении Советский Союз не мог позволить себе таких расходов на военно-промышленный комплекс, в том числе на ядерное оружие в прежних масштабах. Кроме того, ему также необходимо было содействие западных стран в получении кредитов. На пике в 1986 году у СССР могло быть до 40 тыс. ядерных зарядов, включая тактическое оружие - бомбы и снаряды. К моменту подписания договора СССР и США имели примерно по 23 тыс. боеголовок. Понятно, что сокращение их до 6 тыс. было существенным прогрессом.

С учетом того, что в СССР к 1991 году был серьезный кризис, подписание СНВ-1 было одним из способов относительно приличного выхода из холодной войны. Для СССР это было также связано с отказом от чрезмерных обременений. В то же время, для США это было стремление избежать неконтролируемого развития событий, на фоне тех проблем, с которыми сталкивался СССР. Потому что в СНВ-1 самым главным была прозрачность для противоборствующих сторон состояния арсеналов их самого грозного оружия, которое могло всех уничтожить и даже не один раз.

Ядерное наследство СССР и Будапештский компромисс

После распада СССР все его ядерное оружие было передано России. Понятно, что для США гораздо удобнее было иметь дело с одним наследником ядерной мощи СССР, чем с несколькими. В итоге это привело к Будапештскому договору, согласно которому три страны – Беларусь, Казахстан и Украина, передали все ядерное оружие России в обмен на гарантии безопасности.

В целом в конкретных условиях 1990-ых годов передача ядерного оружия России отвечала задачам более удобной для США стратегии комфортного выхода из наследства холодной войны. В этом смысле договор СНВ-2, подписанный президентами США Джорджем Бушем-старшим и президентом России Борисом Ельциным в 1993 году, должен был способствовать еще большему сокращению ядерных арсеналов.

Фото: DALL-E

В частности, в нем предусматривалась запрещение ракет с разделяющимися боеголовками. С учетом того, что у России были баллистические ракеты «Воевода» с 10 боеголовками, по западной терминологии «Сатана», это потребовало бы их переоборудования в моноблочные. Но в середине 1990-ых годов на это не было средств. К тому же отношения между США и Россией ухудшились, в итоге СНВ-2 так и не был ратифицирован в Государственной Думе. Поэтому «Воеводы» остались главным носителем ядерных боеголовок. Кроме них Россия производила моноблочные ракеты «Тополь».

В 2002 году США и Россия подписали договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, более известный, как Московский договор. Согласно которому количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве ограничивалось 1700-2200. В 2010 году был подписан договор СНВ-3. Он предусматривал сокращение развернутых боеголовок до 1550 для каждой страны, а число носителей до 700. К последним относились, как межконтинентальные ракеты наземного базирования и на подводных лодках, так и бомбардировщики. Он был подписан на 10 лет с правом однократного продления еще на 5 лет и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Почему США отказались от продления

Президент России Владимир Путин предлагал добровольно соблюдать условия договора еще один год, но в Вашингтоне отказались. 6 февраля госсекретарь США Марко Рубио отметил, что ситуация в мире изменилась, что «прежние модели контроля, основанные на двусторонних соглашениях между США и Россией, устарели на фоне расширения ядерного арсенала Китая».

Он также отметил, что Москва с 2023 года не поддерживала режим взаимных инспекций. Кроме того, по словам Рубио, Китай с 2020 года увеличил число боеголовок с 200 до 600 и может иметь в 2030 году 1000. Рубио сказал, что «соглашение, не учитывающее этот фактор, несомненно, сделает США и наших союзников менее защищенными». Ранее в январе 2026 года президент Дональд Трамп заявил по поводу СНВ-3 «истекает, так истекает. Сделаем соглашение получше».

Собственно, речь фактически идет о признании статуса Китая, не только как второй экономики в мире, но и ядерной державы с арсеналом, сопоставимым с арсеналами России и США. Здесь надо подчеркнуть, что договора СНВ между СССР и США, а затем между Россией и США не учитывали ядерных арсеналов трех других государств с ядерным оружием – Великобритании, Китая и Франции. В первую очередь потому, что их арсеналы были незначительными на фоне американских и российских.

Однако, по мере сокращения арсеналов США и России их разница с тремя этими странами также постепенно сокращалась. Потом в ядерный клуб де-факто вступили Индия и Пакистан. Но их ядерное оружие, как и ядерные запасы Израиля, который никогда не признавал их наличие, условно соответствовали уровню Великобритании, Китая и Франции, но не России и США. Кроме этого, у Северной Кореи может быть ядерное оружие, примерно 30 боеголовок.

Китай меняет правила игры

Однако интенсивное строительство Китаем новых ракетных шахт изменило прежний баланс. Теперь наиболее мощных ядерных государств стало трое – Китай, Россия и США, а во втором эшелоне остались Великобритания, Индия, Пакистан, Франция и, возможно, Израиль и Северная Корея.

Вообще содержать ядерное оружие и всю связанную с этим инфраструктуру очень дорого. Поэтому только страны с мощным экономическим и политическим потенциалом могут себе это позволить, тем более в тех количествах, которые были предусмотрены в договорах СНВ. Поэтому неудивительно, что Китай решил сократить разрыв с двумя лидерами по обладанию ядерным оружием. В том числе это выводит его на другой уровень отношений с США, которые сегодня весьма непростые. Возможная подготовка некоего гипотетически возможного соглашения типа договора СНВ для Китая означало бы закрепление его на новых позициях.

Фото: Visual China Group / ТАСС

Почему трехсторонний договор пока невозможен

У России ситуация несколько сложнее. С одной стороны, у нее хорошие отношения с Китаем. Но, с другой стороны, вероятность соглашения на троих с участием США меняет ее статус, теряется прежняя эксклюзивность отношений с самой могущественной державой в мире.

Хотя в целом трехстороннее соглашение теоретически выглядит довольно приемлемым вариантом для всех участников. Но скорее всего в ближайшей перспективе договора между тремя странами об ограничении стратегических вооружений не будет. По крайней мере до тех пор, пока Китай не достигнет уровня США и России по обладанию ядерным оружием или не сможет договориться с американцами на других условиях.

В настоящий момент это еще один аргумент в двусторонней дискуссии между Китаем и США, как и в диалоге между США и Россией. Возникает вопрос, зачем в такой ситуации им вообще нужен трехсторонний договор.

Конечно, теперь существует риск начала новой гонки вооружений, возможно в духе старой холодной войны, что не может не беспокоить всех в этом мире. Но все-таки это маловероятно. В отличие от холодной войны уже речь не идет о идеологическом противостоянии двух мощных военно-политических блоков. Сегодня основные споры ведутся по торговым соглашениям, балансам экспорта-импорта, преимуществу в доступе на те или иные рынки. Тот же Китай как раз стремится сохранить доступ на американский рынок, для него важно иметь профицит в торговле с США.

В свою очередь для Вашингтона важно, чтобы Китай продолжал закупки некоторых критически важных продуктов. Например, это касается сои, это имеет значение для фермеров со Среднего Запада, а также продавал США редкоземельные металлы, которые нужны, в том числе для американской военной промышленности. В такой ситуации маловероятно, что кто-то захочет уничтожить свои рынки. Хотя использование риторики по этому поводу вполне вероятно, как и наращивание запасов ядерного оружия.

Кто и как будет наращивать ядерные силы

Собственно, главная интрига теперь заключается в том, что будет делать каждая страна с производством или развертыванием ядерного оружия, по крайней мере, до того момента, пока они не соберутся за столом переговоров. Понятно, что рано или поздно это произойдет, но вот когда именно - большой вопрос.

Пока можно ожидать активных действий по развитию ядерного оружия от США, у которых есть для этого и возможности, и бюджет. В частности, Трамп собирается увеличить военный бюджет США в 2027 году до 1,5 трлн долларов, это пойдет в том числе на модернизацию ядерного арсенала. Естественно, что и Китай будет наращивать свои военные программы, в том числе в ядерном военном строительстве. Для России ситуация выглядит несколько сложнее в связи с очевидными экономическими и финансовыми сложностями на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

Если говорить о ядерном оружии, Москве необходимо решить вопрос с тяжелыми ракетами на смену «Воеводе». Эта ракета с жидкостным двигателем производилась в СССР до конца 1980-х годов на заводе «Южмаш» в Днепропетровске в Украине. Срок их эксплуатации давно истек.

Для жидкостных ракет он существенно меньше, чем для твердотопливных. С 2014 года украинский завод прекратил обслуживание и перестал делать ежегодное продление готовности к эксплуатации. С тех пор не совсем понятно, в каком состоянии эти ракеты. В 2017 году их было 46, что означает 460 боеголовок, почти треть из количества, разрешенного по договору СНВ-3. На смену ему должна прийти аналогичная ракета «Сармат», но ее испытания до сих продолжаются, и пока в основном они неудачные. Но даже если они будут успешными, потребуется много средств и времени для того, чтобы заместить «Воеводу». И это только один аспект, который потребует внимания Москвы после завершения войны, их явно будет немало.

Фото: homsk.com

В любом случае сегодня гонка ядерных вооружений не сможет принять того характера, который был в годы холодной войны. В принципе, ничего не мешает заново договориться. В принципе, гонка вооружений слишком затратный процесс. Можно вспомнить американскую программу СОИ (стратегическая оборонная инициатива) по размещению оружия в космосе. После распада СССР выяснилось, что со стороны Вашингтона это был, среди решения прочих задач, также и способ спровоцировать Москву на дополнительные колоссальные расходы.

Что означает конец СНВ-3 для Казахстана

Для Казахстана прекращение действия СНВ-3 не создает каких-то дополнительных рисков. Конечно, для нас, как и для других государств за пределами ядерных стран, не может не вызывать беспокойства, если мир становится менее предсказуемым. В случае некоего очень гипотетически возможного конфликта с применением ядерного оружия пострадают все.

Поэтому, естественно, нам всем выгоднее, чтобы великие державы все-таки договаривались в рамках таких договоров, как СНВ-3 или им подобных. К тому же, в нашем регионе главным приоритетом является следование многовекторной политике, что предполагает поддержание хороших отношений в первую очередь с Китаем, Россией и США. Соответственно, мы всегда будем заинтересованы в том, чтобы между ними не было каких-то сложных ситуаций и взаимного недопонимания.