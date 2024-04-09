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    21:36, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Эпизоотическая безопасность в регионах находится на контроле Минсельхоза

    Минсельхоз РК
    Фото: Минсельхоз РК

    В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

    — Доводим до вашего сведения, что захоронения сибирской язвы — это исторически сложившиеся очаги возбудителя заболевания, который был захоронен на месте гибели животного. Таким образом перемещение данных объектов не представляется возможным.

    В то же время после гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств.

    Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность.

    После отхода воды с затопленных участков так же будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого соответствующие специалисты уже выехали в эти регионы и производят отбор проб.

    Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.

    Касательно скотомогильников: довожу до вашего сведения, что эти объекты предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы.

    В целом вопросы эпизоотической безопасности в регионах подтопления находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства в координации с местными исполнительными органами и Министерством здравоохранения РК, — говорится в сообщении Минсельхоза РК.

    Ранее Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуацией.

    Теги:
    Эпидситуация Наводнение Минсельхоз Животные Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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