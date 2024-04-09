Эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабильная - эпидемиологи

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы остается стабильной. За последние семь дней зарегистрировано два случая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, с января по 8 апреля зарегистрировано 270 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из которых 30 – среди детей до 14 лет, среди подростков – 6, среди взрослого населения – 234 случая.

Возрастной состав заразившихся КВИ с начала года:

дети до 1 года – зарегистрирован 21 случай

до 14 лет – 30 случаев

среди подростков и юношей 15-19 лет – 12 случаев

граждане 20-39 лет – 102 случая

граждане 40-59 лет – 44 случая

60 лет и старше – 82 случая

По данным ДСЭК, профилактические мероприятии против коронавирусной инфекции проводятся также, как при гриппе и ОРВИ. Единственным методом защиты от КВИ является вакцинация.