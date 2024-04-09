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    19:49, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабильная - эпидемиологи

    анализы, лаборатория
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы остается стабильной. За последние семь дней зарегистрировано два случая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, с января по 8 апреля зарегистрировано 270 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из которых 30 – среди детей до 14 лет, среди подростков – 6, среди взрослого населения – 234 случая.

    Возрастной состав заразившихся КВИ с начала года:

    • дети до 1 года – зарегистрирован 21 случай
    • до 14 лет – 30 случаев
    • среди подростков и юношей 15-19 лет – 12 случаев
    • граждане 20-39 лет – 102 случая
    • граждане 40-59 лет – 44 случая
    • 60 лет и старше – 82 случая

    По данным ДСЭК, профилактические мероприятии против коронавирусной инфекции проводятся также, как при гриппе и ОРВИ. Единственным методом защиты от КВИ является вакцинация.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматы Минздрав РК
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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