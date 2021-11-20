Эпидситуация: «зеленая» зона расширилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Согласно обновленным данным, Атырауская область перешла из «желтой» зоны в «зеленую».







