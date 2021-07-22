Эпидситуация в столице сложнее прошлогодней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличивается число заболевших коронавирусом, причем в больницу стали поступать люди и молодого возраста. Растет и число летальных исходов, на фоне этого увеличивается число желающих вакцинироваться. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, на сегодня столица находится на пике заболеваемости коронавирусом. По его словам, ситуация очень тревожная, даже хуже лета прошлого года. По данным ведомства, на утро 22 июля в инфекционных стационарах 2 556 пациентов получают лечение. Из них с подтвержденным КВИ 2 270 человек, с пневмонией - 286, таким образом, загруженность составляет 72%. Коечная мощность стационаров на сегодня 3 562 коек. В настоящее время для борьбы с КВИ в городе задействованы 16 стационаров. В связи с ростом заболевания приходится перепрофилировать уже городские больницы и пока приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию. Тем самым нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медицинские клиники. В управлении отмечают, что на сегодня вынужденно увеличиваются койко-места, задействованы все имеющиеся ресурсы.

В связи с этим Тимур Муратов призвал граждан соблюдать профилактические меры.

«Если мы будем соблюдать простые профилактические меры, откажемся от посещения общественных мест, ситуация улучшится», - сказал Тимур Муратов на брифинге.

Было отмечено, что в больницу стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше. Также увеличилось проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса у граждан. Всего проведено лабораторных исследовании методом ПЦР около 1,8 млн., 1 369 новых случаев за сутки.

В настоящее время большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи – служба 103, и мобильные бригады при организациях ПМСП. Только за прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи составило 4 тысячи; количество вызовов – 2 300; количество вызовов по поводу КВИ – 310 в сутки. Мобильные бригады в день совершают порядка 2 тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП более 10 600 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. В ведомстве поясняют, что все тяжелые больные имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний. 85% пациентов в течении 3-х суток после госпитализации переведены в ОАРИТ.

Всего в отделении реанимации находятся 230 пациентов, с КВИ – 203. Из них в крайней степени тяжести – 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов. В управлении поясняют, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжёлой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию тяжелыми.

По городу в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.

За минувшие сутки госпитализированы 333 человека. Система здравоохранения испытывает определенные ресурсные трудности, но работа по борьбе с ковидом не прекращается. Из развернутых инфекционных коек свободными остаются только 1 006, в том числе 62 реанимационные.

Вместе с тем в Нур-Султане наблюдается увеличение активности населения по вакцинации от КВИ.

«В настоящее время мы отмечаем хорошую активность населения по вакцинации. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса», - пояснил Тимур Муратов.

Так, за последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз.

«На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан», - уточнил Тимур Муратов.

Спикер добавил, что для охвата населения вакцинацией в три раза увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 10:00 до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни. По данным ведомства, также для обеспечения доступности населения к данной услуге были развёрнуты прививочные пункты в восьми торгово-развлекательных комплексах (Хан-Шатыр, Mega Silk Way, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сарыарка, Евразия, магазин Мечта). За весь период в ТРЦ было вакцинировано более 50 тысяч человек.

Ранее сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса в столице отметил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«К сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Особенно сложная ситуация наблюдается в столице», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации.

Глава государства добавил, что основная часть регионов находится в «красной» зоне. Ежедневно увеличивается число тяжелобольных.

«Самое прискорбное то, что мы теряем наших граждан. Поэтому необходимо принять оперативные меры. Мы должны составить план работы и обязательно его реализовать», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи.

«Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства добавил, что с учетом перепрофилирования коек в ковидные, упускается драгоценное время для проведения плановых операций.

«В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По официальным данным, на сегодня 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.