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    19:06, 12 Март 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Казахстане стабильная - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли назвать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу стабильной, ответил министр здравоохранения Алекесй Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня ситуация стабильная в Казахстане. Мы единственное можем видеть перепады в течение недели. Надо заметить тенденцию, что в понедельник, вторник обычно показатели ниже, а начиная со среды, четверга показатели становятся выше. Это связано с тем, что регистрация и проведение самого тестирования на выходные дни - субботу и воскресенье замедляются. Наши граждане обращаются меньше в медицинские организации. Не все центры тестирования работают в выходные дни. Соответственно, и падает количество самих тестов и регистрация случаев. В поликлиники обращаются меньше в выходные дни. Статистика формируется на два дня позже. Мы собираем эти данные из регионов. Они заполняют информационную систему. Всегда на протяжении всей пандемии мы видим такие перепады, когда в начале недели цифры идут ниже, потом повышаются», - сказал Алексей Цой в интервью агентству «Хабар».

    По словам министра, по сравнению с январем, количество зарегистрированных случаев коронавируса снизилось порядка на 30%.

    «Мы считаем суммарное количество выявленных пациентов за определенный период или месяц. Сейчас ситуация стабильная и готовность системы здравоохранения полностью соответствует. Какой-то паники или ажиотажа нет в стране», - заверил А. Цой.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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