Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» сообщил о санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась, но нельзя расслабляться. Надо продолжать работу в этом направлении», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Аким добавил, что снижается количество положительных результатов ПЦР-исследований среди жителей города. Если на 26 августа таковых был 1561, то 7 сентября - 911.

Сообщается, что сравнительный анализ возрастного состава заболевших за последние две недели показал рост удельного веса заражений среди всех возрастов, за исключением граждан 20-39 лет. Больше всего КВИ заражаются горожане 20-39 лет (18,6%), 40-59 лет (23,8%) и пожилые люди 60 лет и старше – 25%.

Сравнительная с предыдущей неделей структура заболеваемости по занятости населения не изменилась. За последние семь дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых и неработающих – 36,6%, пенсионеров – 23,2%, работников различных ТОО, ИП, АО – 16,8%, школьников – 9% и детей дошкольного возраста – 6,4 %.

По состоянию на 8 сентября в городе зарегистрировано 154 763 случая коронавирусной инфекции, из них 132 796 случаев с симптомами и 21 967 – без симптомов, 2 275 случаев неуточненной пневмонии. За сутки 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции, из них 872 случая с симптомами. Неустановленной пневмонии – 12.

В инфекционных стационарах общей мощностью 7705 коек находится 3754 человека, в том числе 116 детей. 184 пациента в крайне тяжелом, 1534 в тяжелом, 2033 средней степени тяжести и три - легкой. В отделении реанимации всего 339 больных. На ИВЛ – 58, на неинвазивной ИВЛ – 137, занято 168 аппаратов High flow .