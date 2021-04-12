Эпидситуация в Алматы: подъем заболеваемости продолжается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации по КВИ в Алматы рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года зарегистрировано 22568 случаев (показатель на 100 тысяч населения 1109,2) заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 709 случаев. Суточный прирост составил 1,7. Показатель заболеваемости за последние 7 дней возрос с 234,8 до 241,8 при сохраняющемся репродуктивном числе R – 1,2. В апреле продолжается прогнозируемый подъем заболеваемости, динамика недельного развития эпидемии КВИ соответствует прогнозу - 4376 случаев, фактически с 1 по 7 апреля зарегистрировано 4340 случаев КВИ», - сообщили в ДСЭК.

Причинами роста коронавирусной инфекции в городе Алматы, как отмечалось ранее, является, прежде всего, распространение мутированных штаммов COVID-19. Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп, включая детей до 1 года, более тяжелое течение и высокая летальность.

Рост заболеваемости КВИ среди детей до 1 года достиг 64 случаев за последние 7 дней апреля против 12 случаев в 1 неделе марта, т.е. недельная регистрация случаев КВИ среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза, чем до распространения мутированных штаммов КВИ. За весь 2020 год среди детей до 1 года было зарегистрировано всего 165 случаев КВИ.; а среди детей до 14 лет – с 107 случаев до 372, т.е. в 3,5 раза.

За последние 14 дней отмечается снижение заболеваемости КВИ на 1,1% среди подростков 15 – 19 лет (с 4,5 до 3,4%), среди граждан 20 – 39 лет на 3,5% (с 39,1 до 35,6%). Напротив, среди граждан 40 – 59 лет практически на 1 уровне на 1,4% (с 26,7 до 28,1%), а старше 60 лет заболеваемость возросла - на 4% (с 19,2 до 23,0%) соответственно. Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческие, детские и старшие возраста (60 лет и старше).

По занятости населения за последние 14 дней больше всего КВИ зарегистрировано среди неработающего населения - 35% (2967 человек) среди которых превалируют приезжие, работников различных ТОО, ИП, АО – 23% (1977 человек), среди пенсионеров – 17% (1417 человек), школьников – 6,2% (527 случаев) и среди детей дошкольного возраста - 4% 339 случаев КВИ (283 неорганизованные дети (83,5%), посещающие детские сады 56 (16,5%).

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.