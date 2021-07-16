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    16:52, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Алматы очень сложная - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санитарная эпидемиологическая ситуация в городе очень сложная. Изо дня в день идет нарастание инфекции. Только позавчера у нас было зарегистрировано 850 случаев, а за прошедшие сутки - 885 случаев. Заболеваемость нарастает. Если с начала года было более 63 тысяч заболеваний, то уже за 15 дней июля зафиксировано 7520 случаев. Этот рост вызван мутированным штаммом, который распространился на сегодня не только в Алматы, но и в целом по всей стране. Учитывая высокую плотность населения, большое количество торговых объектов в городе, а также учитывая нарушения санитарных требований: масочного режима, социальной дистанции, посещения многолюдных мест, все это приводит к распространению», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Он добавил, что в больницах города лечение от КВИ получают невакцинированные люди.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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