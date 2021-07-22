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Эпидситуация в Алматинской области идет к ухудшению - ДСЭК

22 Июля 2021 13:00
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Эпидситуация в Алматинской области идет к ухудшению - ДСЭК

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматинской области идет к ухудшению, область находится в «красной» зоне. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе Ескельдинский и Талгарский район, город Текели и Талдыкорган находятся в «красной» зоне, Илийский, Каратальский район в «желтой» и остальные города и районы находятся в «зеленой» зоне.

Всего с марта 2020 года зарегистрировано 29 872 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 19 167 случая. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,4% до 0,6%.

За последние сутки зарегистрировано 178 случаев КВИ, темп прироста – 0,6%, это 139 симптомных и 39 бессимптомных случаев.

Также эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи, рынки, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки), общественный транспорт и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие), завозных случаев нет.

В основном заболеваемость КВИ и «Дельта» зарегистрировано среди непривитого населения, это говорит о том, что эффективность вакцинации высокая.

На сегодняшний день первым компонентом привито – 513 109 тысяч человек, вторым – 291 549. Среди вакцинированных лидируют педагоги - 37 594 и медицинские работники – 23 167.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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