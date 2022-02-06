Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента в КНР, участие казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине, чрезвычайные происшествия в городах и сёлах, расследования январских беспорядков, а также эпидситуация по коронавирусу в стране - чем запомнилась минувшая неделя в Казахстане, читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

1 февраля Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции. Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.



В ходе своего выступления Президент поручил провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.

В этот же день состоялось заседание Правительства. Первым вопросом была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация. Премьер-Министр Алихан Смаилов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Казахстане ещё не стабилизировалась, и его уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаётся в «красной» зоне. По данным Минздрава, за последние сутки в Казахстане выявили 4826 случаев коронавируса, выздоровели 13 874 человека. Вакцинированы на сегодняшний день 9 236 796 казахстанцев.

На том же заседании Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев отметил, что разработаны правила назначения выплат за жильё, арендуемое в частном жилфонде. Оператором в них определён «Отбасы банк».

В ходе заседания Правительства о новой модели дошкольного воспитания и обучения в Казахстане рассказал Асхат Аймагамбетов. Перед властью, по его словам, стоят задачи по улучшению содержания и методики обучения программ детских садов, усилению требований и в целом по повышению их качества. Принятую модель дошкольного воспитания и обучения реализуют в этом году. Сам Премьер-Министр РК рассказал о целях развития новых подходов к образованию и науке.

Также в первый день февраля на пленарном заседании Мажилиса депутаты единогласно избрали Председателем института Ерлана Кошанова. На следующий день он провёл пленарное заседание палаты, в ходе которого заявил, что Мажилис станет более открытым запросам общества. Очень важно внимательно относиться ко всем имеющимся альтернативным мнениям, изучать различные точки зрения всех, чтобы выработать наиболее рациональное решение актуальных вопросов.

2 февраля в Алматы наградили обладателей звания «Лучший преподаватель вуза 2021 года». Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших в своем деле. Победителями стали 150 преподавателей из 45 казахстанских вузов. Каждый из них получил вознаграждение в размере 2000 МРП, это около 6 млн тенге.

3 февраля сборная Казахстана провела первые соревнования на долгожданных Олимпийских играх-2022 в Пекине. Первыми в борьбу за медали вступили представители фристайла-могул. Мужские и женские соревнования состоялись в один день. В женских соревнованиях Казахстан представили Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко. Амренова стала 16-й, Граур - 23-й. Городко не смогла завершить свою программу. Она сошла с трассы, тем самым оставшись без баллов. У мужчин Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков также не смогли войти в топ-10. Дмитрий финишировал с 12-м результатом, а Павел показал 17-й результат.

В тот же день Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин.

4 февраля Касым-Жомарт Токаев посетил официальную церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда же Международной Олимпийский комитет представил список самых стильных форм национальных команд на Зимних играх 2022 года в Пекине. В числе отмеченных – олимпийская экипировка казахстанских атлетов.

Всего Казахстан на Олимпиаде-2022 в Пекине представляют 34 спортсмена. Напомним, на данный момент лучшим результатом Казахстана является пятое место в смешанной командной эстафете в шорт-треке.

5 февраля В Пекине в Доме народных собраний состоялись переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

На встрече, которая прошла в атмосфере дружбы и взаимного доверия, лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись мнениями по международной ситуации.

Результативно ведёт расследование прошедших в январе беспорядков полиция. В Западно-Казахстанской области задержали мародёра, ограбившего торговый дом в Алматы. А в Кызылорде задержана очередная преступная группа, ограбившая ломбард во время беспорядков в городе. Вещественные доказательства изъяты. В столице, как стало известно на уходящей неделе, были задержаны люди, принимавшие участие в беспорядках в других регионах страны.

Если вспомнить случившиеся ЧП, то в Карагандинской области 1 февраля произошёл сход 12 вагонов грузового поезда. Это случилось на станции Новалы двухпутного участка Мойынты – Сары-Шаган. В Актобе кошке, спасенной при пожаре, спасатели сделали массаж сердца и подали кислород. Похожий случай произошёл в противоположном регионе страны: в Катон-Карагайском районе в селе Больше-Нарым 4 февраля произошел пожар, при котором едва не пострадали животные. В Петропавловске же 3 февраля около восьми часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в котором в феврале прошлого года произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже - тогда погибли три человека.

Теперь о других немаловажных новостях последних семи дней. Так, в Атырау рассказали на этой неделе о запуске специального проекта по трудоустройству молодежи. ​Называется проект «Первое рабочее место». Пресс-служба акима города Тараза накануне сообщила, что теперь самая дешевая говядина по Казахстану реализуется именно в этом городе.

В эти дни, исполняя поручение Главы Государства по повышению боеспособности Вооруженных сил и воинских формирований Республики Казахстан, морские подразделения департамента пограничной службы по Мангистауской области провели учения со стрельбами на море.

Не стоит на месте и отечественное здравоохранение. 11 туркестанских врачей, как стало известно в начале февраля, повысили квалификацию в США. Медицинские работники при поддержке акима области прошли повышение квалификации в городе Харвест. Они прошли обучение по программам BLS, ACLS, PALS на тему подготовки инструкторов скорой медицинской помощи, прошли обучение по сердечно-легочной реанимации и ускоренному лечению сердечно-сосудистых заболеваний, по спасению пациентов в неонатальный период. Тем временем, сам Шымкент в эти дни вышел из «красной» зоны по коронавирусу. Туркестанская область согласно матрице оценки эпидемиологической̆ ситуации находится в «зелёной» зоне.

Тем, кто отслеживает события из области охраны окружающей среды, может быть интересно, что в Павлодаре лесники встретились с девятью кабанами в пойме Иртыша. Дикие звери к себе защитников природы близко уже не подпустили. Но те успели пересчитать животных. Их было девять.

Традиционно о культуре. Мы все осиротели - ушёл из жизни известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов. Абдижамил Каримович, уроженец Кзыл-Ординской области, с весны 1944 года принимал участие в боях по освобождению Прибалтики. Сразу же после увольнения в запас, в январе 1947 года, А.Нурпеисов приступил к работе над первым своим крупным произведением «Курляндия», где описывает события прошедшей войны - операцию по окружению вражеских войск в Курляндии. В 1950 году он поступил в Литературный институт им. Горького в Москве. Дипломной работой писателя стал роман «Курляндия». К нему он обратился во второй раз, но значительно переработал его, дав название «Долгожданный день». Вторым его крупным произведением стала историко-революционная трилогия «Кровь и пот», состоящая из книг «Сумерки», «Мытарства», «Крушение». Она посвящена жизни аральских рыбаков до революции. Трилогия была переведена на французский, немецкий, испанский и другие языки. В 1972 году выпустил книгу «Раздумье» - сборник литературных эссе.

Свои соболезнования семье и близким Народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері, участника Великой Отечественной войны Абдижамила Нурпеисова выразил Глава государства.

Тем временем в Дубае арт-проект «Картина Мира», представленный в национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке «EXPO 2020», удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса. Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на сцене павильона Казахстана.

Со 2 февраля в Алматинской области началось вещание собственного радио. Новый коллектив создан при Алматинском областном телеканале «Жетысу».

В конце обзора ещё раз вернёмся к теме спорта. Сегодня ранним утром казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) провел свой третий поединок в UFC. Он выступил на турнире UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с гайанцем Карлстоном Харрисом (17-4). Этот бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Рахмонова нокаутом после вертушки в первом раунде. Для казахстанского бойца это пятнадцатая победа в профессиональной карьере.