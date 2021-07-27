Эпидситуация по КВИ в Алматы напряженная, с тенденцией к ухудшению - глава УОЗ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с тенденцией к ухудшению. Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе с начала текущего года всего зарегистрировано около 74 тысяч случаев КВИ (73 904 сл.). За истекшие две недели в сравнении с предыдущим периодом заболеваемость возросла в 1,2 раза.

«С 1 по 27 июля зарегистрировано 18 118 случаев, что значительно выше пессимистичного прогноза в 10 700 случаев. Причины роста известны – распространение в городе с 18 июня варианта «дельта», который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления», - сказал Нариман Табынбаев

Сообщается, что всего с момента начала пандемии – с марта 2020 года по сегодняшний день – зарегистрирован 92 424 случаев КВИ.