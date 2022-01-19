​Эпидситуация по коронавирусу в Талдыкоргане нестабильна – ДСЭК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нестабильна. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Талдыкоргане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нестабильна. Алматинская область сейчас находится в «красной» зоне. Всего зарегистрировано с 13 мая 2020 года 13 586 случаев КВИ, с января 2022 года – 495 случаев», - отметили в ДСЭК.

Сообщается, что эпидемиологическими расследованиями установлены достоверные и вероятные места заражения – это семьи, где происходят заражения от больных членов, трудовые коллективы, а также завозные случаи.

«На сегодня известно, что COVID-19 протекает очень тяжело в сравнении с прошлогодними случаями, когда состояние больных ухудшалось на 7-8 сутки, а сейчас уже на 2-3 сутки поступают в среднетяжелой и тяжелой форме в больницу», - заметили в ведомстве.

В настоящее время лечение от COVID-19 продолжают получать 150 человек, из числа заболевших, в тяжелом состоянии – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент, подключены к концентраторам – два человека. В сутки госпитализируют в среднем 20-30 человек.

Напомним, постановлением главного санврача на территории области были усилены карантинные меры.



